Trump afirma que Irán quiere negociar mientras la cifra de muertos en protestas sube a al menos 544

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán quiere negociar con Washington después de su amenaza de atacar a la República Islámica por su sangrienta represión de los manifestantes. Los activistas dijeron el lunes que el número de muertos en las protestas nacionale en Irán aumentó a al menos 544.

Irán no respondió de inmediato a la noticia, que llegó después de que el ministro de Exteriores de Omán —durante mucho tiempo un interlocutor entre Washington y Teherán— viajara a Irán este fin de semana. También sigue sin estar claro qué podría prometer Irán, especialmente dado que Trump ha establecido demandas estrictas sobre su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos, que Teherán insiste es crucial para su defensa nacional.

Mientras tanto, el lunes, Irán convocó a manifestantes progubernamentales a salir a las calles en apoyo de la teocracia, una demostración de fuerza después de días de protestas que desafiaron directamente el gobierno del líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei. La televisión estatal iraní transmitió cánticos de la multitud, que gritaba "¡Muerte a Estados Unidos!" y "¡Muerte a Israel!"

Trump reconoce propuesta de conversaciones

Trump y su equipo de seguridad nacional han considerado una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos personas familiarizadas con las conversacione internas de la Casa Blanca que no estaban autorizadas a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

"El ejército lo está analizando, y estamos considerando algunas opciones muy fuertes", dijo Trump a los periodistas en el Air Force One el domingo por la noche. Cuando se le preguntó sobre las amenazas de represalias de Irán, dijo: "Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca han sido golpeados antes".

Trump dijo que su gobierno estaba en conversaciones para organizar una reunión con Teherán, pero advirtió que podría tener que actuar primero a medida que aumentan los reportes sobre el número de muertos en Irán y el gobierno continúa arrestando a manifestantes.

"Creo que están cansados de ser golpeados por Estados Unidos", dijo Trump. "Irán quiere negociar".

"La reunión se está organizando, pero es posible que tengamos que actuar debido a lo que está sucediendo antes de la reunión. Pero se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar", añadió.

Irán, a través del presidente del parlamento del país, advirtió el domingo que las tropas de Estados Unidos e Israel serían "objetivos legítimos" si Estados Unidos usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10.600 personas también han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, dijo la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en disturbios anteriores en los últimos años y proporcionó el número de muertos. Se basa en partidarios en Irán que verifican la información. Dijo que 496 de los muertos eran manifestantes y 48 eran de las fuerzas de seguridad.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas. El gobierno de Irán no ha ofrecido cifras generales de bajas.

Los que están fuera del país temen que el apagón informativo esté envalentonando a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión sangrienta. Los manifestantes inundaron las calles en la capital del país y su segunda ciudad más grande el sábado por la noche hasta la mañana del domingo. Videos en línea supuestamente mostraron más manifestaciones desde la noche del domingo hasta el lunes, y un funcionario de Teherán reconoció que se habían producido en medios estatales.

El miedo impregna la capital de Irán

En Teherán, un testigo dijo a la AP que las calles de la capital se vacían al llamado a la oración del atardecer cada noche. Para la Isha, o la oración nocturna, las calles están desiertas.

Parte de eso se debe al miedo de quedar atrapado en la represión. La policía envió un mensaje de texto al público advirtiendo que: "dada la presencia de grupos terroristas e individuos armados en algunas reuniones anoche y sus planes para causar muertes, y la firme decisión de no tolerar ningún apaciguamiento y de tratar de manera decisiva con los alborotadores, se aconseja encarecidamente a las familias que cuiden de sus jóvenes y adolescentes".

Otro mensaje de texto, que afirmaba provenir del brazo de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar, también advirtió directamente a la gente que no participara en las manifestaciones.

"Queridos padres, en vista del plan del enemigo para aumentar el nivel de violencia abierta y la decisión de matar personas, (...) absténganse de estar en las calles y reunirse en lugares involucrados en violencia, e informen a sus hijos sobre las consecuencias de cooperar con mercenarios terroristas, lo cual es un ejemplo de traición contra el país", advertía el mensaje de texto.

El testigo habló con la AP bajo condición de anonimato debido a la represión en curso.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el colapso de la moneda rial iraní, que se cotiza a más de 1,4 millones por dólar, mientras la economía del país acusa la presión de sanciones internacionales en parte impuestas por su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y se convirtieron en llamados que desafiaban directamente a la teocracia de Irán.

___

Nikhinson informó desde a bordo del Air Force One.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.