Tiroteo en escuela de Denver deja 3 adolescentes heridos graves, incluido el presunto tirador

Tres adolescentes sufrieron heridas graves el miércoles en un tiroteo en una escuela secundaria suburbana de Denver, incluido el presunto tirador, según las autoridades.

El incidente se reportó alrededor de las 12:30 de la mañana en la Escuela Secundaria Evergreen, en Evergreen, a unos 48 kilómetros (30 millas) al oeste de Denver, dijo Jacki Kelley, portavoz del departamento de policía del condado de Jefferson.

No está claro qué provocó el tiroteo o cómo resultó herido el presunto tirador, que se cree es un alumno de la escuela. Ninguno de los agentes que acudieron al lugar se cree que haya disparado, añadió Kelley.

El tiroteo ocurrió en el recinto escolar, pero por el momento se desconocía si fue en el interior del centro, señaló.

Los tres adolescentes trasladados al hospital St. Anthony en Lakewood, Colorado, tenían heridas de bala, afirmó su director general, Kevin Cullinan.

Más de 100 policías de la zona de Denver acudieron rápidamente a la escuela para intentar ayudar, dijo Kelley. El departamento de policía es el mismo que respondió al tiroteo en la Escuela Secundaria Columbine en 1999, que dejó 14 muertos, incluida una mujer que falleció a principios de este año debido a complicaciones de las heridas sufridas entonces.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.