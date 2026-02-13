Tiroteo en complejo residencial de universidad de Carolina del Sur deja dos muertos

Dos hombres murieron y otro resultó herido tras un tiroteo en un complejo residencial de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, informó la universidad, lo que provocó un confinamiento de casi ocho horas que se levantó a primera hora del viernes.

El tiroteo del jueves por la noche ocurrió poco más de cuatro meses después de dos tiroteos durante un evento universitario el 4 de octubre. Uno, que ocurrió cerca del mismo complejo residencial, mató a una mujer de 19 años. En el otro tiroteo resultó herido un hombre. Después, las autoridades universitarias anunciaron nuevas medidas de seguridad.

Las autoridades universitarias no han confirmado las identidades de los hombres. Se desconocía el estado del hombre hospitalizado.

Un hombre murió en el lugar y el otro murió en el hospital, informó la División de Asuntos Policiales de Carolina del Sur en un comunicado. La entidad está investigando el tiroteo.

La agencia indicó que la información sobre los hombres fallecidos provendría de la Oficina del Forense del Condado de Orangeburg. Se dejaron mensajes en la oficina solicitando comentarios.

La escuela puso el campus en Orangeburg en confinamiento alrededor de las 9:15 p.m. El tiroteo ocurrió dentro de una habitación del complejo de viviendas Hugine Suites, señaló la división.

El confinamiento se levantó alrededor de las 5 a.m. del viernes, informó la universidad.

Kaya Mack acababa de terminar una entrega de comida en el campus cuando escuchó disparos y vio a muchos agentes de policía entrando por una reja.

“Las sirenas me sacudieron. Estábamos mirando alrededor, yo y otras personas en el campus; todos mirábamos alrededor como: ‘¿Qué está pasando?’”, contó Mack a WLTX-TV.

Los investigadores estaban en el lugar y las fuerzas del orden patrullaban el campus y las zonas cercanas.

La universidad canceló las clases del viernes y estaba poniendo consejeros a disposición de los estudiantes.

Varias personas han sido arrestadas por cargos relacionados con armas en conexión con los tiroteos de octubre.

Tras los tiroteos de octubre, el presidente de la universidad, Alexander Conyers, anunció la instalación de nuevas cercas a lo largo del perímetro del campus y patrullajes de seguridad adicionales para controlar mejor el acceso peatonal, según un comunicado de prensa de ese momento. También se preveía que cuadrillas repararan las barreras perimetrales dañadas.

Antes de un evento el 1 de noviembre, la universidad anunció medidas de seguridad y protección, incluida una segunda capa de cercado a lo largo del perímetro entre Hugine Suites y Goff Street, y reparaciones en curso a lo largo del límite compartido entre la Universidad Estatal de Carolina del Sur y la Universidad Claflin.

La escuela, fundada en 1896, es la única universidad pública históricamente negra de Carolina del Sur y cuenta con más de 2.900 estudiantes actualmente, según su sitio web.

La comunidad universitaria conmemoró recientemente el 58.º aniversario de lo que ha llegado a conocerse como la Masacre de Orangeburg. Recordaron a tres jóvenes que murieron el 8 de febrero de 1968, cuando agentes abrieron fuego contra una multitud de estudiantes negros que se había congregado en el campus tras manifestarse contra la segregación en una bolera local.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.