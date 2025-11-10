La presa de Texas, en peligro mientras las autoridades piden a los residentes que evacuen antes de que falle

Los funcionarios del sureste de Texas están instando a los residentes evacuados a permanecer lejos de sus hogares después de un agujero de ocho pulgadas fue descubierto en una presa importante.

Las personas que viven al sur de la presa del lago Carter, en Camden, a unas 70 millas al norte de Houston, recibieron el primer aviso para que abandonaran sus hogares el sábado por la noche ante la preocupación de que la presa se hubiera visto comprometida. Las autoridades indicaron que un residente de la zona había informado que “se filtraba agua a gran velocidad de la presa”.

Los equipos de emergencia fueron puerta por puerta advirtiendo a los residentes que evacuaran después de que se descubrió un agujero en un terraplén cercano. Ahora, se insta a los residentes a permanecer alejados durante otros tres días, y se establecen refugios de emergencia para albergar a los desplazados.

open image in gallery Se abrieron refugios de emergencia tras la evacuación de los residentes ( Travis England/U.S. Army )

En un comunicado, la Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) del condado de Polk informó que los propietarios de la presa ya contrataron a ingenieros que están trabajando para bombear el agua del lago y evaluar los daños.

“El objetivo es reducir el nivel del agua del lago unos 60 cm más de donde está actualmente para que los propietarios de la presa puedan ver mejor la magnitud de los daños”, escribió. “Las cuadrillas de bombeo estarán monitoreando las bombas durante la noche, y los socios de respuesta de emergencia estarán controlando el área de preocupación por la noche también”.

“Los propietarios de la presa esperan iniciar mañana las conversaciones con una empresa de ingeniería. El condado calcula que pueden pasar hasta 3 días antes de conocer el alcance de los daños y recibir garantías del ingeniero de que la presa es estable y es seguro que los residentes regresen a sus hogares”.

“Se recomienda a las personas que residan en la zona de evacuación que eviten el área hasta nuevo aviso”.

open image in gallery Este mapa publicado por la Gestión de Emergencias del condado de Polk muestra las posibles consecuencias de las inundaciones en la zona ( Polk County Emergency Management )

Las autoridades informaron a los medios locales que se cree que hay entre 20 y 30 casas en la zona afectada. El aviso de inundación repentina se mantendrá en la zona hasta las 6:00 p. m., hora local del lunes.

Hasta el momento, no se informaron inundaciones, con un goteo “constante” de agua procedente de la presa desde el sábado, según las autoridades.

Se habilitó un refugio en un gimnasio local de Livingston.

Traducción de Olivia Gorsin