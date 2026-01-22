Subasta por el 250º aniversario de EEUU incluye documentos históricos icónicos

Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar 250 años de su fundación, una subasta en Nueva York presentará artículos únicos que trazan la historia de la nación.

El evento el viernes en Christie’s denominado “Nosotros, el Pueblo: 250 años de Estados Unidos” reunirá textos políticos fundamentales, arte icónico y artefactos históricos peculiares.

Entre los objetos destacados se encuentra una impresión de 1776 de la Declaración de Independencia producida en Nueva Hampshire por el impresor Robert Luist Fowle, valuada entre 3 y 5 millones de dólares.

“Es históricamente significativo porque puedes ver lo que la gente de la época vio realmente”, dijo Peter Klarnet, especialista senior en libros, manuscritos y objetos de Estados Unidos en Christie’s.

Aunque la impresión inicial fue producida por John Dunlap la noche del 4 de julio de 1776 —con aproximadamente 200 copias impresas y solo 26 conocidas que han sobrevivido— otros impresores rápidamente comenzaron a producir sus propias versiones.

“Esta es la manera en que los estadounidenses comunes habrían encontrado la Declaración de Independencia, ya sea clavada en una pared o leída desde el púlpito de su congregación local”, dijo Klarnet.

Otro documento fundacional a la venta es el borrador editado de la Constitución de Estados Unidos de Rufus King, valuado entre 3 y 5 millones de dólares. Impreso solo cinco días antes de que se emitiera la versión final el 17 de septiembre de 1787, el documento captura la carta fundacional de la nación mientras se estaba finalizando.

“Esta es la Constitución tomando su forma final”, señaló Klarnet. “Puedes ver las ediciones que se están haciendo en tiempo real”.

King fue un delegado de Massachusetts en la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia. También fue miembro del Comité de Estilo, un grupo de cinco miembros encargado de refinar el texto.

“Esto te sitúa directamente en el Salón de la Independencia mientras están redactando y haciendo los cambios y ediciones finales a este documento notable”, indicó Klarnet.

La subasta también incluye una copia firmada de la Proclamación de Emancipación. La edición impresa autorizada fue encargada para la Gran Feria Central, un evento de recaudación de fondos de la época de la Guerra Civil celebrado en Filadelfia en junio de 1864 para recaudar dinero para las tropas de la Unión. Se estima que la Proclamación alcanzará entre 3 y 5 millones de dólares.

“Lincoln, junto con su secretario de Estado, William Seward, y su secretario John Nicolay, firmaron 48 copias de esto”, comentó Klarnet señalando que originalmente se vendieron por 20 dólares cada una, y no todas se vendieron en ese momento.

El arte también juega un papel importante en la venta. Liderando la categoría está el retrato de George Washington de Gilbert Stuart, que se cree inspiró la cara en el billete de 1 dólar. La pintura fue encargada por James Madison. Se estima que alcanzará entre 500.000 y 1 millón de dólares.

Otras obras de arte incluyen una pintura de Jamie Wyeth de John F. Kennedy aceptando la nominación presidencial demócrata de 1960 en el Coliseo de Los Ángeles, estimada entre 200.000 y 300.000 dólares.

También está el boceto original a lápiz de Grant Wood de American Gothic dibujado en la parte posterior de un sobre, estimado entre 70.000 y 100.000 dólares.

Más allá de los documentos fundacionales, la venta presenta objetos históricos raros como la única bandera conocida recuperada por las fuerzas estadounidenses de la Batalla de Little Bighorn de 1876. Se espera que la bandera se venda entre 2 y 4 millones de dólares.

Los historiadores dicen que subastas como estas subrayan el papel de los coleccionistas privados en la preservación del pasado material de la nación.

“Los coleccionistas privados juegan un papel importante”, opinó el historiador Harold Holzer. “Salvan cosas, preservan cosas y, en última instancia, transmiten sus colecciones”.

Para Holzer, el poder emocional de los artículos sigue siendo significativo.

“Casi sientes la electricidad de estas reliquias, su impacto en las personas que no solo leyeron estos documentos, sino que lucharon por lo que estaban pidiendo”, agregó.

Él llama a los documentos “grandes palabras por las que se luchó con sangre”.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.