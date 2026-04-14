“Smith”, “Johnson”, “Garcia”, “Rodriguez”, están entre los apellidos más comunes en EEUU

Los apellidos más populares en Estados Unidos podrían no haber cambiado respecto de la década anterior, pero los apellidos asiáticos fueron los que más crecieron al inicio de esta década, informó el martes la Oficina del Censo.

“Smith”, “Johnson”, “Williams”, “Brown” y “Jones” se mantuvieron como los cinco apellidos principales en Estados Unidos en 2020, tal como ocurrió en 2010, según un recuento del censo nacional más reciente. La mayoría de los apellidos que más crecieron entre 2010 y 2020 fueron asiáticos, de acuerdo con la Oficina del Censo.

Los tres principales de esa categoría fueron “Zhang”, “Liu” y “Wang”. En el siglo XXI, los asiáticos han sido el grupo étnico o racial de más rápido crecimiento entre los grupos raciales o étnicos más grandes del país, y ahora representan el 7% de la población de Estados Unidos.

Completando el top 10 de los apellidos más comunes en 2020 están: “Garcia”, “Miller”, “Rodriguez”, “Davis” y “Martinez”. El único cambio respecto de 2010 fue “Rodriguez”, que se adelantó a “Davis” para ocupar el puesto número 8.

Había 7,8 millones de apellidos únicos, según la Oficina del Censo.

Entre las personas que se identificaron únicamente como asiáticas, los nombres más frecuentes fueron “Xiong”, “Zheng”, “Zhu”, “Zhao” y “Vang”.

Entre las personas que se identificaron únicamente como afro estadounidenses, no hispanos, los apellidos más comunes fueron “Pierre”, “Washington”, “Jefferson”, “Mohamed” y “Booker”.

Entre las personas que se identificaron únicamente como blancas no hispanas, los apellidos más frecuentes fueron “Yoder”, “Friedman”, “Schwartz”, “Weiss” y “Krueger”.

Entre los residentes indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, los apellidos más comunes fueron “John”, “Lowery”, “Hunt”, “Sampson” y “Jacobs”.

La Oficina del Censo ha contabilizado los apellidos más comunes en cada recuento decenal desde 1990. El Censo de 2020 fue el primero desde 1990 en proporcionar datos sobre nombres de pila, aunque la Administración del Seguro Social mantiene cada año un registro de los nombres de pila masculinos y femeninos más populares para bebés.

El recuento del censo mostró que los nombres de pila masculinos más populares al inicio de esta década fueron “Michael”, “John”, “James”, “David” y “Robert”, mientras que los nombres de pila femeninos más comunes fueron “Mary”, “Maria”, “Jennifer”, “Elizabeth” y “Patricia”.

No ha cambiado demasiado desde 1990, aunque hubo un poco más de variedad en los nombres femeninos. En aquel entonces, los nombres de pila masculinos más populares eran “James”, “John”, “Robert”, “Michael” y “William”. Los nombres de pila femeninos más populares eran “Mary”, “Patricia”, “Linda”, “Barbara” y “Elizabeth”.

A diferencia del recuento de la Administración del Seguro Social, el de la Oficina del Censo incluye a todas las personas, no solo a los recién nacidos. “Liam” y “Olivia” han sido los nombres principales para bebés durante los últimos varios años en el recuento anual de la Administración del Seguro Social.

Jonah Berger, profesor de marketing en la Universidad de Pensilvania, explicó: “Los nombres que la gente elige dependen de aquello a lo que está expuesta, así que la cultura sin duda influye, pero también lo hace la influencia social”. Y añadió: “Las personas están constantemente expuestas a los nombres de otros a su alrededor, y eso puede moldear no solo qué nombres les gustan, sino también cuáles evitan”.

Michelle Napierski-Prancl, socióloga del Russell Sage College en Nueva York, señaló que la razón por la que los nombres de pila más comunes no han cambiado mucho en los últimos 35 años es que el censo de 2020 incluyó a personas de todos los grupos de edad, y no solo a recién nacidos como el recuento de la Administración del Seguro Social.

“Hay generaciones a las que probablemente se les puso Mary o John y que siguen patrones más tradicionales de nombres familiares o patrones de nombres religiosos”, de acuerdo con Napierski-Prancl. “Esto probablemente está captando generaciones de baby boomers y de la Generación X, y los nombres más nuevos que van entrando, los de la Generación Y y la Generación Z, con el tiempo irán construyendo la nueva base de nombres”.

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Mike Schneider está en Bluesky como @mikeysid.bsky.social _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.