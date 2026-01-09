Siria anuncia un alto el fuego tras días de enfrentamientos con combatientes kurdos en Alepo

El Ministerio de Defensa de Siria anunció el viernes un alto el fuego después de tres días de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y combatientes kurdos en la ciudad de Alepo, en el norte del país, que causaron miles de desplazados.

Las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos, no respondieron públicamente al anuncio, y un consejo local kurdo rechazó los llamados a la evacuación de los combatientes.

El ministerio explicó en un comunicado que el alto el fuego entró en vigor a las tres de la madrugada en los vecindarios de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid, y dio a los grupos armados seis horas para abandonar esas zonas.

Además, indicó que a los insurgentes que se retirasen se les permitiría llevar "armas ligeras personales" y se les escoltaría hacia el noreste del país, controlado por las FDS.

El gobernador de Alepo, Azzam al-Gharib, recorrió los barrios en disputa con una escolta de fuerzas de seguridad durante la noche.

Pero en las horas posteriores al anuncio ningún combatiente dejó su posición. Los autobuses que esperaban alineados para evacuar a los insurgentes seguían vacíos horas después de que venciese el plazo.

Un consejo local que representa a los barrios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh señaló en un comunicado que “No aceptaremos las presiones que se nos imponen ni los llamados a rendirse".

“No confiamos en que el gobierno de Damasco nos garantice nuestra seguridad, y hemos decidido permanecer en nuestros barrios y defenderlos”, agregó la nota.

El enviado de Estados Unidos a Siria, Tom Barrack, celebró el anuncio en un comunicado en X y expresó su “profundo agradecimiento a todas las partes: el gobierno sirio, las Fuerzas Democráticas Sirias, las autoridades locales y los líderes comunitarios, por la moderación y la buena voluntad que hicieron posible esta pausa vital”.

Barrack afirmó que Washington estaba trabajando con las partes para extender el alto el fuego más allá del plazo de seis horas.

Unas 142.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a los combates, que estallaron el martes con intercambios de bombardeos y ataques con drones.

Cada bando acusa al otro de iniciar la violencia y de atacar deliberadamente a vecindarios e infraestructuras civiles, incluyendo ambulancias y hospitales.

De acuerdo con las fuerzas kurdas, al menos 12 civiles fallecieron en zonas de mayoría kurda, mientras que funcionarios gubernamentales reportaron la muerte de al menos nueve civiles en las áreas circundantes controladas por Damasco durante los combates.

Decenas de personas han resultado heridas en ambos bandos. La cifra de bajas entre combatientes de las dos partes no estaba clara.

Los choques se producen en medio de un estancamiento en las negociaciones políticas entre el gobierno central y las FDS.

El liderazgo en Damasco, bajo el presidente interino Ahmad al-Sharaa, firmó en marzo del año pasado un acuerdo con las FDS, que controlan gran parte del noreste, para que se fusionaran con el ejército sirio a finales de 2025. Pero ha habido discrepancias acerca de cómo sucedería.

Algunas de las facciones que componen el nuevo ejército sirio, formado después de la caída del expresidente Bashar Assad en una ofensiva rebelde en diciembre de 2024, eran grupos insurgentes respaldados por Turquía con un largo historial de enfrentamientos con las fuerzas kurdas.

Las FDS han sido durante años el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico, pero Turquía considera que son una organización terrorista debido a su asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que libró una larga insurgencia contra Ankara. Ahora hay un proceso de paz en marcha.

A pesar del prolongado apoyo de Washington a las FDS, el gobierno del presidente Donald Trump también ha desarrollado estrechos lazos con el gobierno de al-Sharaa y presionó a los kurdos para implementar el acuerdo de marzo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.