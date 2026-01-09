Líder supremo de Irán: manifestantes están "arruinando sus propias calles" para complacer a Trump

Los manifestantes iraníes gritaron y marcharon por las calles hasta primera hora del viernes tras un llamado del príncipe heredero exiliado a movilizarse, a pesar de que la teocracia de Irán cortó el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales.

Breves videos compartidos en internet por activistas mostraban supuestamente a manifestantes coreando consignas contra el gobierno de la República Islámica alrededor de hogueras mientras los escombros cubrían las calles en la capital, Teherán, y otras zonas. La prensa estatal rompió el viernes su silencio acerca de las manifestaciones y reportó que "agentes terroristas" de Estados Unidos e Israel provocaron incendios y desataron la violencia. También dijo que hubo "víctimas", pero no ofreció más detalles.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, afirmó en un breve discurso emitido por la televisora estatal que las autoridades tomarían medidas enérgicas contra los manifestantes mientras la audiencia gritaba: "¡Muerte a Estados Unidos!".

Los manifestantes están "arruinando sus propias calles para hacer feliz al presidente de otro país", dijo Jamenei refiriéndose al líder de Estados Unidos, Donald Trump.

El alcance de las movilizaciones no pudo determinarse de inmediato debido al bloqueo de las comunicaciones, aunque supone otra escalada en las protestas que comenzaron por la débil economía iraní y que se han convertido en el desafío más significativo para el gobierno en los últimos años. Las protestas se han ido intensificando constantemente desde que su inicio el 28 de diciembre.

Además, fueron la primera prueba para ver si el príncipe heredero, Reza Pahlavi, cuyo padre, gravemente enfermo, huyó de Irán justo antes de la Revolución Islámica de 1979, podía influir en la población. Las manifestaciones han incluido gritos en apoyo al sha, algo que podría haber supuesto una sentencia de muerte en el pasado, pero que ahora subraya la ira que alimenta las protestas.

Hasta ahora, la violencia en torno a las movilizaciones ha causado al menos 42 muertos y más de 2.270 detenidos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

Pahlavi, quien lanzó un llamado a manifestarse el jueves por la noche, también ha convocado protestas para las ocho de la noche del viernes.

"Lo que cambió el rumbo de las protestas fueron los llamados del expríncipe heredero Reza Pahlavi para que los iraníes salieran a las calles a las ocho de la noche del jueves y viernes", dijo Holly Dagres, investigadora principal del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente. "Según las publicaciones en redes sociales, quedó claro que los iraníes habían respondido y se estaban tomando en serio el llamado a protestar para derrocar a la República Islámica".

"Esta es exactamente la razón por la que se bloqueó internet: para evitar que el mundo viera las protestas. Desafortunadamente, es probable que también proporcionara cobertura para que las fuerzas de seguridad mataran a manifestantes".

Cortes de internet tras las protestas del jueves

Cuando el reloj marcó las ocho de la noche del jueves, los barrios de Teherán estallaron en cánticos, según los testigos. Se lanzaron consignas como "¡Muerte al dictador!" y "¡Muerte a la República Islámica!". Otros ensalzaban al sha gritando "¡Esta es la última batalla! ¡Pahlavi regresará!". Antes de que se cortaran las comunicaciones con Irán se podía ver a miles de personas en las calles.

"Los iraníes exigieron su libertad esta noche. En respuesta, el régimen en Irán ha cortado todas las líneas de comunicación", dijo Pahlavi. "Ha bloqueado internet. Ha cortado las líneas telefónicas. Incluso puede intentar bloquear las señales satelitales".

Además, instó a los líderes europeos a unirse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la promesa de “hacer que el régimen rinda cuentas”.

"Hago un llamado a que utilicen todos los recursos técnicos, financieros y diplomáticos disponibles para restablecer la comunicación con el pueblo iraní para que su voz y su voluntad puedan ser escuchadas y vistas", agregó. "No dejen que las voces de mis valientes compatriotas sean silenciadas".

Pahlavi había dicho que ofrecería más planes dependiendo de la respuesta a su llamado. Su apoyo a Israel y el que ha recibido del país generaron críticas en el pasado, especialmente después de la guerra de 12 días de Israel contra Irán en junio. Los manifestantes han mostrado su apoyo al sha en algunas manifestaciones, pero no está claro si es un respaldo directo a Pahlavi o un deseo de regresar al tiempo anterior a la Revolución Islámica.

El bloqueo de internet también parece haber afectado a las agencias noticiosas estatales y semioficiales de Irán. La breve información de la televisora estatal, enterrada en la transmisión de las ocho de la mañana del viernes, fue la primera declaración oficial acerca de las movilizaciones.

La televisora indicó que las protestas se tornaron violentas y hubo víctimas, pero no ofreció más detalles. Además, apuntó que, durante las protestas, "se incendiaron autos particulares, motocicletas, lugares públicos como el metro, camiones de bomberos y autobuses".

Trump renueva su amenaza por la muerte de manifestantes

Irán ha enfrentado rondas de protestas a nivel nacional en los últimos años. A medida que las sanciones se endurecían y el país trataba de hacer frente a las consecuencias de la breve guerra de junio, su moneda, el rial, colapsó en diciembre, alcanzando los 1,4 millones por dólar. Las protestas comenzaron poco después e incluyeron mensajes en contra de la teocracia.

El motivo por el que las autoridades no han reprimido con dureza a los inconformes no está claro aún. Trump advirtió la semana pasada que si Teherán "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Estados Unidos "vendrá a su rescate".

En una entrevista con el conductor Hugh Hewitt emitida el jueves, Trump reiteró su compromiso.

A Irán se le ha "dicho muy claramente, incluso más claramente de lo que te estoy hablando ahora, que si hacen eso, van a tener que pagar caro", dijo el mandatario.

Trump se mostró reticente cuando se le preguntó si se reuniría con Pahlavi.

"No estoy seguro de que sea apropiado en este momento hacer eso como presidente", dijo. "Creo que deberíamos dejar que todos salgan y ver quién emerge".

En una entrevista con Sean Hannity emitida el jueves por la noche en la televisora Fox News, Trump llegó a sugerir que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, podría estar tratando de salir de Irán.

"Está buscando ir a algún lugar", declaró Trump. "Se está poniendo muy mal".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.