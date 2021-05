“No podía hacer nada” ante insultos racistas a Michelle Obama, se confiesa ex agente del Servicio Secreto

La ex agente del Servicio Secreto Evy Poumpouras ha revelado que una de las partes más difíciles de su trabajo fue no poder intervenir cuando se lanzaron insultos racistas contra la ex primera dama Michelle Obama.

Además de los Obama, Poumpouras también se desempeñó en los equipos de seguridad de George HW. Bush, Bill Clinton y George W. Bush durante sus 12 años en el Servicio Secreto.

Poumpouras escribió en sus memorias de 2020 Becoming Bulletproof que podía "recordar sentirse indignada" cuando vio un letrero con un mensaje racista dirigido a la entonces primera dama.

“Como la primer Primera Dama Negra de los Estados Unidos, Obama tuvo que soportar ciertos tipos de menosprecio que ninguno de sus predecesores enfrentó jamás”, escribió. "Estaba en su equipo de seguridad cuando conducíamos a una escuela para pronunciar un discurso, nos cruzamos con alguien en un puente que sostenía un cartel horriblemente racista dirigido a ella".

“Recuerdo que me sentí indignada; después de todo, era parte de nuestro trabajo proteger a la primera familia tanto mental como físicamente. Pero si la Primera Dama vio el letrero, no tuvo ninguna reacción”, agregó Poumpouras.

La ex agente del Servicio Secreto le dijo a Insider: “No podía hacer nada. Hay libertad de expresión en los Estados Unidos, e incluso si personalmente siento que el discurso está mal, la ley no me da el poder de quitarle el discurso a esa persona".

Agregó que solo se le permitiría intervenir si pensaba que la primera dama estaba en peligro de ser lastimada físicamente.

"Cuando se trataba de hablar, podían insultarlos", reiteró al medio. "Podían decir lo que quisieran siempre que no hubiera una amenaza inminente de daño".

Pero los organizadores de eventos externos podían tomar medidas y tenían la capacidad de eliminar a las personas que estaban "gritando" a la primera familia, según Poumpouras.

“No podía intervenir y decir, oye, no digas eso. Pero el personal podría decir: No aceptamos ese tipo de lenguaje aquí. Esta es nuestra propiedad privada. Por favor, vete. Solo entonces alguien podía hacer algo, pero por doloroso que fuera, tenía que cumplir con la ley”, comentó.

Unos meses después de dejar la Casa Blanca en 2017, Michelle Obama participó en una conversación con Lauren Casteel, presidenta y directora ejecutiva de la Women's Foundation of Colorado .

"Los insultos que me hirieron más profundamente eran los que pretendían hacerme mal", dijo según The Denver Post. El periódico informó que la Sra. Obama hizo referencia a que la llamaron simio y que la gente hablaba de su trasero. “Sabiendo que después de ocho años de trabajar muy duro por este país, todavía hay gente que no me verá por lo que soy debido al color de mi piel”, dijo en ese momento.

En mayo de este año, Michelle Obama le dijo a CBS This Morning que muchas personas negras "todavía viven con miedo" en su vida cotidiana.

Sobre sus hijas, Malia y Sasha, dijo: “Cada vez que se suben a un automóvil solas, me preocupa qué suposiciones está haciendo alguien que no sabe todo sobre ellas.

“El hecho de que sean buenas estudiantes y chicas educadas. Pero tal vez estén tocando su música un poco fuerte. Tal vez alguien vea la parte de atrás de su cabeza y forme determinadas opiniones".