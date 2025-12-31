Gobierno de Trump congela fondos para cuidado infantil a Minnesota después de una serie de fraudes

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el martes que congelará fondos destinados para cuidado infantil en Minnesota después de una serie de fraudes que han sido detectados en los últimos años.

El subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, anunció en la red social X que esta medida es en respuesta a “los flagrantes fraudes que parecen ser generalizados en Minnesota y todo el país”.

“Hemos cerrado el grifo del dinero y estamos encontrando el fraude”, subrayó.

El anuncio se produce un día después de que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) visitaron negocios en Minnesota e interrogaron a los trabajadores como parte de una una investigación de fraude.

Las investigaciones no son nada nuevo, comenzando con un complot de 300 millones de dólares por parte de la organización sin fines de lucro Feeding Our Future, por el que 57 acusados han sido declarados culpables en Minnesota.

Los fiscales dijeron que la organización estaba en el centro del mayor fraude relacionado con fondos de emergencia por COVID-19 en el país, explotando un programa estatal financiado por el gobierno federal cuyo objetivo era el de proporcionar alimentos para niños.

Un fiscal federal aseguró a principios de diciembre que, a partir de 2018 se habrían robado al menos la mitad de los cerca de 18.000 millones de dólares en fondos federales para el apoyo de 14 programas en Minnesota. La mayoría de los acusados son somalíes-estadounidenses, afirmó la fiscalía.

O’Neill, quien se desempeña como director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés), también explicó el martes en redes sociales que a partir de ahora se requerirá de una "justificación y un recibo o evidencia fotográfica antes de enviar los pagos a través de la Administración de Asuntos de Niños y Familias de Estados Unidos --una agencia que pertenece al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Las autoridades también abrieron una línea telefónica y una dirección de correo electrónico para reportar fraudes.

También mencionó a un influencer derechista que el viernes publicó un video en el que aseguraba que había descubierto que los centros de cuidado infantil operados por residentes somalíes en Minneapolis habían cometido fraudes por un valor de hasta 100 millones de dólares.

O’Neill dijo que le ha exigido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, que presente una auditoría de estos centros, la cual debe incluir registros de asistencia, permisos, quejas, investigaciones e inspecciones.

La oficina de Walz no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios.

Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, ha dicho que no se tolerará el fraude y que su gobierno “seguirá trabajando con socios federales para asegurar que se ponga fin al fraude y los defraudadores sean capturados”.

Walz ha dicho que los resultados de una auditoría que se esperan para finales de enero deberían ofrecer un mejor panorama de la magnitud del fraude. Aseguró que su gobierno está tomando medidas agresivas para evitar fraudes adicionales.

La representante federal demócrata, Ilhan Omar, la somalí-estadounidense más destacada de Minnesota, ha hecho un llamado a la población a no culpar a toda una comunidad por las acciones de unos pocos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.