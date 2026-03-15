Secretario de Energía de EEUU ordena a petrolera reanudar operaciones frente a California

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ordenó a una empresa petrolera y gasífera de Texas que restablezca las operaciones en aguas frente al sur de California que resultaron afectadas por un derrame de crudo en 2015, invocando la Ley de Producción para la Defensa.

El restablecimiento de la unidad Santa Ynez de Sable Offshore Corp. y del oleoducto frente a Santa Barbara pretende atender los riesgos de interrupción en el suministro, según un comunicado del departamento emitido el viernes. La unidad incluye tres plataformas en aguas federales, oleoductos marinos y terrestres, y la planta de procesamiento Cañón Las Flores. La instalación puede producir unos 50.000 barriles de petróleo al día, y reemplazaría casi 1,5 millones de barriles de crudo extranjero cada mes, indicaron funcionarios.

“La administración Trump sigue comprometida con poner a todos los estadounidenses y su seguridad energética en primer lugar", expresó Wright en un comunicado. "Lamentablemente, algunos líderes estatales no se han apegado a esos mismos principios, con consecuencias potencialmente desastrosas no sólo para sus residentes, sino también para nuestra seguridad nacional. La orden de hoy fortalecerá el suministro de petróleo de Estados Unidos y restablecerá un sistema de oleoductos vital para nuestra seguridad nacional y defensa, garantizando que las instalaciones militares de la costa oeste cuenten con energía confiable, la cual es crucial para que los militares estén listos”.

El primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump promulgó una orden ejecutiva para revertir la prohibición del expresidente Joe Biden sobre futuras perforaciones petroleras mar adentro en las costas este y oeste del país. Posteriormente, un tribunal federal anuló la orden de Biden de impedir que unos 625 millones de acres de aguas federales fuesen utilizados para extracción petrolera.

El gobernador de California, Gavin Newsom, condenó la medida.

“Este es un intento de reactivar ilegalmente un oleoducto cuyos operadores enfrentan cargos penales y tienen prohibido reactivarlo por múltiples órdenes judiciales", expresó Newsom en un comunicado. "California no se quedará de brazos cruzados mientras la administración Trump intenta sacrificar a nuestras comunidades costeras, nuestro medio ambiente y nuestra economía costera de 51.000 millones de dólares. La administración Trump y Sable están desafiando múltiples órdenes judiciales, y los veremos de nuevo en los tribunales”.

En enero, California demandó al gobierno federal por aprobar los planes de Sable —con sede en Houston— para reactivar oleoductos a lo largo de la costa. El fiscal general estatal Rob Bonta, de filiación demócrata, dijo entonces que el estado supervisa los oleoductos a través de los condados de Santa Barbara y Kern, y que el gobierno federal “no tiene derecho a usurpar la autoridad regulatoria de California”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.