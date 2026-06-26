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Rubio dice que Israel y Líbano firman acuerdo marco con EEUU, "primer paso" hacia la paz

ISRAEL-LÍBANO
ISRAEL-LÍBANO (AP)

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, junto con los embajadores de Israel y Líbano, anunció el viernes un acuerdo marco que fue descrito como un primer paso hacia la paz tras meses de conflicto entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

Los funcionarios no compartieron detalles del acuerdo, que fue firmado por Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, y Nada Hamadeh, embajadora de Líbano en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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