La mujer cuya concepción condujo a la histórica decisión de Estados Unidos sobre el aborto en Roe v Wade rompió su silencio casi 50 años después de que la Corte Suprema decidiera el caso.

Hablando exclusivamente con ABC News, Shelley Lynn Thornton menciona que nunca quiso conocer a su madre biológica, que no se arrepiente de no haberlo hecho y que no quería que ella o quienes se oponían al debate sobre el aborto la usaran como peón.

Norma McCorvey, quien utilizó el seudónimo de Jane Roe en el caso histórico, dio a luz a Thornton y la dio en adopción en 1970, mucho antes de que se diera la sentencia en 1973.

Thornton cuenta que su madre biológica solo quiso conocerla con fines publicitarios. También se sintió herida por los comentarios que McCorvey hizo a la prensa sobre sentirse culpable por darla en adopción y desear haber tenido el aborto.

"Ella no merecía conocerme", expone Thornton. “Ella nunca hizo nada en su vida para recuperar ese privilegio. Ella nunca expresó ningún sentimiento genuino por mí o un remordimiento genuino por hacer las cosas que hizo, diciendo las cosas que hizo una y otra y otra vez. Ella no se arrepintió, por delatarme o algo así ".

McCorvey murió en 2017 y en varias ocasiones expresó opiniones tanto a favor como en contra del aborto, aunque afirmó en una entrevista antes de su muerte que el movimiento antiaborto le pagó.

“Siento que podría haber manejado las cosas mucho mejor”, opinó Thornton, y agrega que McCorvey podría haber sido directa acerca de querer reunirse con ella para la publicidad en los medios.

"Puedo lidiar con eso. No puedo lidiar con mentiras y traiciones y cosas así. Para mí, eso es como no, lo siento, no jugaré ese juego contigo. Y eso es todo. Fue un juego. Fue un juego. Yo era solo un peón y no iba a dejar que lo hiciera”, le expuso a ABC.

Thornton se reserva para sí misma sus propias opiniones sobre el aborto.

"Realmente no hablo de eso solo porque no voy a dejar que ninguna de las partes me use para su ventaja", dijo, "porque esa no soy yo y, ya sabes, que encuentren a otra persona".

Thornton reveló su identidad en un artículo de The Atlantic a principios de septiembre.

Roe v Wade sigue siendo una de las leyes más controvertidas jamás aprobadas por la Corte Suprema.

Aclamado como uno de los cimientos de los derechos reproductivos femeninos en los Estados Unidos, muchos políticos de derecha lo detestan como algo parecido al asesinato.

Varias leyes estatales y federales han intentado revocar aspectos de la ley, incluida la Ley de Prohibición del Aborto por Nacimiento Parcial firmada por el presidente George W. Bush en 2003, que prohibió un procedimiento utilizado para realizar abortos en el segundo trimestre.

El último intento del estado de Texas prohibiría el aborto después de seis semanas en todos los casos, incluidas las víctimas de violación.

El fiscal general Merrick Garland anunció que el Departamento de Justicia demandaría al estado para proteger los derechos de las mujeres.

La Corte Suprema comenzó su nuevo mandato el lunes por la mañana y está programado que pronto se escuche un caso de aborto.

Dobbs v Jackson Women's Health retoma la prohibición de Mississippi sobre la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo en un desafío directo a Roe v Wade y otros casos que garantizan el derecho de una mujer a buscar una interrupción del embarazo.