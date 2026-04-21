Migrantes haitianos salen en caravana desde el sur de México agobiados por dificultades económicas

Cientos de migrantes, en su mayoría haitianos, salieron caminando de la frontera sur de México donde llevaban meses viviendo en precarias condiciones y sin respuesta a sus peticiones de asilo por parte del gobierno mexicano.

Agobiados por las dificultades económicas, el grupo de unos 1.000 extranjeros, que incluía también centroamericanos y sudamericanos, partió la víspera de la localidad fronteriza de Tapachula, en el estado de Chiapas, rumbo hacia el centro y norte del país.

Hace menos de un mes varios cientos de migrantes también salieron en caravana desde Tapachula y tras 12 días de recorrido dentro del estado de Chiapas disolvieron la movilización luego de llegar a un acuerdo con las autoridades migratorias, tal como ha ocurrido con otras caravanas de migrantes en los últimos años.

“La situación de los inmigrantes es difícil en Tapachula. No tenemos trabajo, no tenemos para pagar la renta y las rentas están caras, y tenemos que mantener a la familia”, dijo el haitiano Jerry Gabriel, de 29 años, mientras avanzaba el martes junto a varios cientos de migrantes por una carretera de Chiapas bajo la custodia de funcionarios de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración.

Los haitianos representan la cuarta parte de las peticiones de asilo que se hacen en el país ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Según cifras de la comisión gubernamental entre 2020 y 2024 más de 127.000 haitianos pidieron protección internacional al gobierno mexicano de las más de 500.000 solicitudes de todas las nacionalidades.

Desde inicios de 2025, cuando comenzaron a endurecerse las medidas contra los migrantes tras la llegada al gobierno del presidente Donald Trump, las caravanas ya no aspiran el sueño americano sino establecerse en otras regiones de México en busca de mejores trabajos y salarios mientras siguen a la espera de los procesos de regularización.

“Estados Unidos no es opción para nosotros. Sólo queremos llegar a Ciudad de México, Tijuana, Monterrey u otro lugar donde podamos vivir”, comentó Gabriel.

Con esta nueva caravana, denominada “David”, ya suman 18 grupos de migrantes que han salido de la frontera sur desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el gobierno en octubre del 2024. Todas han sido disueltas entre los estados sureños de Chiapas y Oaxaca.

En marzo, las autoridades mexicanas localizaron a 229 migrantes en un camión que cruzaba el estado oriental de Veracruz, en el Golfo de México.