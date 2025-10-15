Retrasan anuncio del ajuste de prestaciones al Seguro Social por el cierre de gobierno en EEUU

El actual cierre del gobierno ha retrasado el anuncio del ajuste anual por costo de vida del Seguro Social para decenas de millones de beneficiarios.

Programado originalmente para el miércoles, el anuncio del ajuste por costo de vida del Seguro Social de 2024 se hará ahora el 24 de octubre. Coincidirá con el dato de inflación de septiembre, que tampoco ha sido publicado.

La agencia ajusta sus prestaciones cada año en función de la inflación. El aplazamiento del anuncio es el ejemplo más reciente de cómo el cierre del gobierno, que entra ya en su tercera semana y ha avanzado poco hacia una resolución, ha dificultado que las personas planifiquen sus finanzas.

Proyecciones de la Liga de Ciudadanos Mayores y la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés) anticipan un aumento del ajuste de aproximadamente 2,7%. Alrededor de 70,6 millones de personas, incluidos jubilados, personas con discapacidades y niños, reciben beneficios del Seguro Social.

Los beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) han expresado preocupaciones de que el aumento del próximo año no sea suficiente para compensar el aumento de los costos.

Sue Conard, una enfermera jubilada de 75 años de La Crosse, Wisconsin, y beneficiaria del SSA, viajó recientemente al Capitolio de Estados Unidos con otros miembros jubilados del sindicato de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés) para abogar por un avance significativo hacia la obtención de protecciones de salud para poner fin al cierre, así como cambios en los beneficios del Seguro Social.

Dijo que desea que los legisladores cambien la forma en que se calcula el ajuste, ya que el índice de precios al consumidor (IPC) estándar, que incluye una canasta de bienes y servicios de consumo, no toma en cuenta muchos costos típicos para los estadounidenses mayores.

“La forma en que se determina el ajuste está completamente equivocada porque la atención médica no se incluye en el IPC”, dijo Conard, hablando en las escalinatas del Edificio Longworth de Oficinas de la Cámara.

Algunos legisladores han propuesto leyes que harían que el SSA use un índice diferente, llamado Índice de Precios al Consumidor para los Ancianos (CPI-E, por sus siglas en inglés), para calcular el aumento por costo de vida que mide los cambios de precios basados en los patrones de gasto de las personas mayores en cosas como atención médica, alimentos y medicinas.

Un grupo de legisladores demócratas ha propuesto leyes para cambiar el cálculo del IPC para los beneficios del ajuste por costo de vida al CPI-E. En la sesión más reciente, el senador Bob Casey propuso una ley que cambiaría el cálculo del ajuste, pero nunca tuvo una audiencia en el comité de Finanzas del Senado.

La CEO de AARP, Myechia Minter-Jordan, dijo que el ajuste “no es solo una fuente de ingresos, es un elemento esencial de independencia y dignidad para decenas de millones de estadounidenses mayores”. Pero incluso con un ajuste corregido, la mayoría de los estadounidenses aún enfrentan desafíos para cubrir los gastos básicos, dijo.

Vanessa Fields, una antigua trabajadora social de 70 años y miembro de AFSCME de Filadelfia, dijo que paga aproximadamente 1.000 dólares por mes en comestibles, más que en años anteriores. El ajuste no sigue el ritmo de los costos crecientes, dijo, “y estaremos en una mala situación si los legisladores no actúan”.

Se espera que la agencia comience a notificar a los beneficiarios sobre su nuevo monto de beneficios a partir de principios de diciembre. Un portavoz del Seguro Social, que habló bajo condición de anonimato para adelantar el ajuste, dijo que los beneficios de jubilación y de Ingreso de Seguridad Suplementario se ajustarían a partir del 1 de enero de 2026, sin ningún retraso a pesar de la actual falta de asignaciones del gobierno.

El retraso en el anuncio del ajuste por costo de vida llega mientras el plan nacional de seguridad social enfrenta un grave déficit financiero en los próximos años y en un momento en que la agencia ha visto recortes sustanciales en su fuerza laboral.

En el informe anual de los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare publicado en junio se indica que el fondo fiduciario del programa no podrá pagar beneficios completos a partir de 2034, en lugar de 2035, la fecha estimada el año pasado. Si el fondo fiduciario se agota, el gobierno podrá pagar solo el 81% de los beneficios programados, se lee en el informe.

Además, la agencia despidió al menos a 7.000 de sus 60.000 empleados a principios de este año, poniendo presión sobre los trabajadores restantes para manejar reclamos y responder consultas de un número creciente de beneficiarios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.