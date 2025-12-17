Republicanos desafían a Johnson y se unen a demócratas para forzar voto sobre ley de salud

Cuatro republicanos centristas se apartaron el miércoles del presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y firmaron una petición liderada por los demócratas que obligará a la Cámara a votar sobre la extensión por tres años de un subsidio que reduce los costos del seguro de salud para millones de estadounidenses.

La medida se produce después de que los líderes republicanos de la Cámara avanzaran con un proyecto de ley que no aborda las crecientes primas mensuales que millones de personas pronto enfrentarán, ya que los créditos fiscales para quienes compran seguros a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible expiran a fin de año.

Los demócratas necesitaban 218 firmas para forzar una votación en el pleno sobre su proyecto, que extendería los subsidios por tres años.

Los representantes republicanos Brian Fitzpatrick, Robert Bresnahan y Ryan Mackenzie, todos de Pensilvania, y Mike Lawler de Nueva York firmaron el miércoles por la mañana, alcanzando el umbral de los 218.

