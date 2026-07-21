De la Espriella dice respetar autonomía del Congreso colombiano tras sufrir primer revés en Senado

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes que respeta la autonomía del Congreso luego sufrir su primer revés en el Legislativo en una muestra de que aún no tiene las mayorías garantizadas para poner en marcha su agenda política.

La mayoría del Senado votó la víspera en contra de Alfredo Deluque, candidato apoyado por el conservador De la Espriella para ser presidente de la cámara alta, el cargo más importante en el Congreso. En cambio, eligió a Honorio Henríquez, congresista del Centro Democrático, partido que contó con el apoyo del Pacto Histórico, del mandatario saliente Gustavo Petro.

“Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas", aseguró De la Espriella en la red social X. "Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos”, agregó.

La elección de los presidentes del Congreso suele ser una negociación política que usualmente coincide con el apoyo que otorgue el gobierno electo, lo que hace más sencilla su gobernabilidad en el primer año.

Sin embargo, en la instalación del nuevo Congreso hubo una división entre el sector conservador que lidera De la Espriella y el Centro Democrático, dirigido por el influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que decidió ser oficialista pero aclaró que no pretende perder “independencia” frente al Ejecutivo.

El Centro Democrático fue durante los últimos cuatro años opositor de Petro. Sin embargo, la alianza de opuestos para escoger al presidente del Senado fue celebrada por el petrismo como la “primera derrota” para De la Espriella.

De la Espriella, un abogado sin experiencia en cargos de elección popular, defendió el martes que nunca estuvo “obsesionado” por influir en la votación para la presidencia del Senado.

De la Espriella venció en el balotaje presidencial del 21 de junio al oficialista Iván Cepeda con el movimiento de ciudadanos Defensores de la Patria y rechazando el apoyo explícito de los partidos tradicionales, con los que ahora lidiará en el Congreso.

El gobierno electo deberá tramitar iniciativas clave como el presupuesto estatal y el plan de desarrollo donde quedarán consignadas sus principales propuestas, entre ellas construir grandes cárceles al estilo de El Salvador.

Además, en los próximos días el Congreso también deberá decidir si permite que De la Espriella se posesione el próximo 7 de agosto en una guarnición militar fuera de Bogotá, rompiendo la tradición de que sea en la capital del país.

Petro consiguió al inicio de su mandato las mayorías en el Congreso, lo que facilitó su agenda política, sin embargo, la relación se tensó con el tiempo y varias de sus reformas clave, como la del sistema de salud, fueron rechazadas en varias ocasiones.