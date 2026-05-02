¿Qué hacer para volver a casa y obtener reembolsos tras el cierre de Spirit Airlines?

La quiebra de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines puede marcar el fin de una era para los viajeros con cierta sensibilidad financiera.

Pero si te has quedado varado en su calendario de vuelos, ahora desaparecido, estas son algunas cosas que conviene saber sobre cómo volver a casa y recuperar tu dinero.

“Tarifas de rescate”, precios reducidos para nuevos vuelos

Muchas aerolíneas que antes competían con Spirit ahora tienen ofertas para salvar a sus viajeros. Aerolíneas como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Frontier Airlines y Southwest Airlines están fijando un tope o reduciendo los precios de los boletos para que la gente reserve nuevos vuelos.

Hay un intervalo limitado para esta oferta, que da prioridad a los viajeros que han quedado varados y necesitan hallar una nueva forma de llegar a su próximo destino.

Por ejemplo, la oferta de Southwest solo está disponible de manera presencial en un mostrador de boletos del aeropuerto hasta el miércoles 6 de mayo, según el grupo comercial del sector Airlines for America y el Departamento de Transporte de Estados Unidos. United, por su parte, permite este tipo de reservas durante un máximo de dos semanas, y se puede acceder a ellas en línea.

Para quienes planeaban volar con Spirit y ahora necesitan encontrar una alternativa a la aerolínea de ultra bajo costo, American, Allegiant, Frontier y Delta anunciaron tarifas reducidas en las mismas rutas que Spirit operaba.

Muchos anuncios de las compañías incluyen mapas que muestran dónde se superponían sus rutas con las de Spirit, lo que puede ayudar a acotar la búsqueda para encontrar un vuelo comparable.

“Spirit Airlines desempeñó un papel importante al ampliar el acceso a viajes asequibles y llevar más tarifas bajas a más personas”, afirmó Bobby Schroeter, director comercial de Frontier. “Reconocemos que este es un momento difícil para sus clientes y miembros del equipo”.

Recupera tu dinero mediante reembolsos

Spirit Airlines indicó que prepara una “reducción ordenada” de sus operaciones, y que procesará automáticamente los reembolsos de cualquier vuelo pagado con tarjeta de crédito o débito.

Los viajeros que reservaron a través de agencias de viajes de terceros deben dirigir a ellas las solicitudes de reembolso.

Sin embargo, quienes obtuvieron su reserva mediante vales, crédito o puntos tendrán que esperar y ver qué ocurre a través del proceso de quiebra de Spirit.

Si hay dudas sobre si tu dinero aterrizará de forma segura de vuelta en tu cartera, hay otras maneras de intentar recuperar el efectivo por el vuelo de Spirit que no se realizó.

El Departamento de Transporte sugiere contactar a la compañía que maneja tu tarjeta de crédito y ejercer tus derechos conforme a la Ley de Facturación Imparcial de Crédito, solicitando una “devolución del cargo” por servicios no prestados.

Si compraste un seguro de viaje o este está incluido en la póliza y los beneficios de tu tarjeta de crédito, llama para ver si cubren la “insolvencia” o el “cese del servicio”.

El último recurso sería presentar una reclamación en el proceso de quiebra, pero las autoridades advierten que esta vía consume tiempo y dinero y, en última instancia, puede que solo genere un reembolso parcial.

La National Consumers League recomendó a los viajeros que conserven toda la documentación para demostrar que tenían vuelos reservados con Spirit, incluidos recibos, confirmaciones de reserva, avisos de cancelación y cualquier correspondencia con la aerolínea. La organización de vigilancia sin fines de lucro también instó a los afectados a actuar de inmediato, ya que las compañías de tarjetas de crédito y de seguros pueden tener plazos estrictos.

“No todos los clientes de Spirit deberían asumir que aparecerá automáticamente un reembolso”, afirmó John Breyault, vicepresidente de políticas públicas, telecomunicaciones y fraude de la liga. “Cuando una aerolínea cierra de manera tan repentina, depende de los viajeros tomar medidas proactivas para tener la mejor oportunidad de recuperar su dinero”.

Ampliación de capacidad y beneficios

American y United señalaron que intentan ajustar sus flotas para poder ayudar a más pasajeros varados. American afirmó que está evaluando el uso de aviones más grandes, y United dijo que posiblemente agregará vuelos adicionales en rutas donde se superponían con Spirit.

“Estamos revisando oportunidades para añadir capacidad adicional, incluido el uso de aeronaves más grandes en rutas críticas, para apoyar a tantos pasajeros afectados como sea posible”, indicó American mediante un comunicado de Airlines for America.

Southwest también dijo que ofrecerá una equiparación de estatus, al reconocer a los miembros con estatus Plata y Oro de Spirit dentro de su propio programa A-List.

Soy empleado. Sáquenme de aquí.

A los miembros de la tripulación de Spirit que estén varados en su destino se les deberían conceder beneficios de viaje en aerolíneas, incluidos asientos plegables adicionales cuando estén disponibles en la mayoría de las principales aerolíneas.

“Proporcionaremos transporte a los miembros del equipo de Spirit que hayan quedado desplazados durante un viaje de trabajo”, afirmó American, según un comunicado de Airlines for America.

El Departamento de Transporte también dijo que las otras compañías ofrecen entrevistas preferenciales para ayudar a agilizar la búsqueda de empleo de los expilotos, auxiliares de vuelo y otros empleados de Spirit. American indicó que organizará eventos de reclutamiento para esos exempleados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.