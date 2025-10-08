Primer ministro de India inaugura nuevo aeropuerto en Mumbai

El primer ministro indio Narendra Modi inauguró el miércoles un nuevo aeropuerto internacional en la capital financiera, Mumbai, marcando un avance en la expansión de la red de aviación del país.

Construido por el conglomerado empresarial Adani Group a un costo estimado de 2.200 millones de dólares, el Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai está prevista a entrar en operaciones en diciembre como un centro clave de pasajeros y carga en Asia. También ayudará a aliviar la congestión en el actual Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj de la ciudad, uno de los más concurridos del país. Mumbai es la única ciudad metropolitana en India que cuenta con un segundo aeropuerto internacional.

El último proyecto subraya el impulso de India para modernizar la infraestructura y fortalecer la conectividad aérea a medida que su economía crece y los viajes aéreos aumentan. En la última década, el gobierno ha lanzado y mejorado docenas de aeropuertos para conectar ciudades más pequeñas y mejorar el movimiento de carga, con el objetivo de hacer del transporte aéreo un motor clave del crecimiento económico. El número de aeropuertos en el país ha aumentado a 160 desde 74 en 2014, según datos oficiales.

"Es un reflejo de una nación que está creciendo", afirmó Modi en un discurso.

India es el tercer mercado de transporte aéreo más grande del mundo en términos de tráfico de pasajeros que salen, detrás de Estados Unidos y China, según un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en junio. Aproximadamente 174 millones de pasajeros viajaron desde y dentro de India por aire en 2024, representando alrededor del 4,2% del total mundial.

El aeropuerto de Navi Mumbai tendrá una capacidad de hasta 20 millones de pasajeros anualmente y hasta 90 millones en los próximos años cuando los cuatro terminales planificados estén operativos, indicó el Adani Group en un comunicado.

Será el primer aeropuerto en India planeado para estar conectado por taxis acuáticos además de trenes de alta velocidad, trenes de metro subterráneos, carreteras y redes de autopistas.

