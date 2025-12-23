Presos fugados de cárcel en Georgia son recapturados en Florida

Tres reclusos que escaparon de una cárcel al este de Atlanta, incluyendo uno que estaba detenido por asesinato, utilizaron los teléfonos de la cárcel para llamar a amigos en el exterior que los recogieron y organizaron para sacarlos de Georgia con un carro del servicio Lyft, informaron las autoridades el martes.

Los reclusos, que fueron capturados en el sur de Florida, lograron "dañar" una parte de una celda dentro de la Cárcel del Condado DeKalb para realizar su escape, indicó el jefe adjunto del condado, Temetris Atkins. No proporcionó más detalles porque los carceleros no quieren que otros reclusos conozcan las debilidades de la instalación.

“Hemos reparado el área que fue dañada, y estamos revisando otras áreas similares para fortificarlas y asegurarnos de que no sean dañadas de la misma manera”, declaró Atkins en una conferencia de prensa el martes.

La jefa policial del condado, Melody Maddox, describió la cárcel como una "instalación envejecida que se está deteriorando ante nuestros ojos". La cárcel está en Decatur, a unos 16 kilómetros (unas 10 millas) al este del centro de Atlanta.

La fuga de los reclusos fue descubierta el lunes temprano durante un control de seguridad de rutina, informó el departamento policial del condado. Los tres reclusos fueron capturados en Florida, confirmó Eric Heinze, inspector jefe adjunto de la Unidad de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en la Región Sureste.

Después de que los carceleros se dieron cuenta de que los tres habían desaparecido, los investigadores escucharon grabaciones de las conversaciones telefónicas. Aprendieron que uno de los reclusos había contactado a personas en el exterior que los ayudaron a evadir la captura después de la fuga, dijo el alguacil Thomas Brown.

Los reclusos fueron recogidos por un hombre no identificado y llevados a la casa de una de sus novias, expresó Brown. Luego, se organizó un viaje en Lyft para transportarlos a una dirección en Florida, agregó.

"Como pueden imaginar, el conductor de Lyft está muy traumatizado por esto", apuntó Brown.

Los reclusos tienen entre 24 y 31 años de edad, siendo el más joven acusado de asesinato y robo a mano armada. Los otros dos reclusos enfrentan cargos que incluyen robo a mano armada e incendio premeditado.

La agencia policial había advertido que los hombres podrían estar armados y eran considerados peligrosos tras su fuga.

El recluso acusado de asesinato y robo a mano armada, Stevenson Charles, de 24 años, ha tenido varios encuentros con agentes de la ley en Georgia y Florida. Había sido sentenciado a cadena perpetua tras declararse culpable de múltiples cargos de secuestro y robo a bancos, escribió un agente federal en una declaración jurada el lunes sobre la reciente fuga de la cárcel.

Después de ser sentenciado, escribió el agente, Charles fue entregado a las autoridades del Condado DeKalb el 5 de diciembre para enfrentar el cargo de asesinato, cuyos detalles no estaban disponibles. Una denuncia penal federal que lo acusa de la fuga no menciona un abogado que pudiera ser contactado para comentar en su nombre, y no estaba claro si tiene uno en esta etapa temprana del caso.

En uno de los múltiples casos que involucran a Charles en el sur de Florida, se le acusa de haber conocido a un hombre a través de la aplicación de citas Grindr y luego haberle apuntado con un arma cuando se encontraron en persona en una residencia de Miami en 2022. Charles luego llevó al hombre a varios bancos del área de Miami, retirando dinero de las cuentas de la víctima, según muestran los registros judiciales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.