Preparan juicio a acusado de tiroteo escolar en Georgia

Un juez ha fijado para finales de este mes la audiencia de declaración de culpabilidad y sentencia para un adolescente acusado de matar a cuatro personas en un tiroteo ocurrido en septiembre de 2024 en la escuela secundaria Apalachee, en Georgia.

Colt Gray, de 16 años, se había declarado inocente por el tiroteo que mató a dos estudiantes y dos maestros, y dejó a varios otros heridos, en la escuela secundaria al noreste de Atlanta.

En un escrito judicial presentado el viernes, el juez que supervisa el caso fijó una “Audiencia de Declaración de Culpabilidad y Sentencia No Negociada” para el 24 de julio. El juez había dicho previamente que, si Gray quería declararse culpable antes del juicio, debía notificar al estado y al tribunal a más tardar este miércoles.

Una declaración no negociada significa que el estado y la defensa no han llegado a un acuerdo sobre la sentencia. A diferencia de una declaración negociada, o acuerdo de culpabilidad, en la que un acusado llega a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable a cambio de una sentencia pactada y posiblemente cargos reducidos, esto deja la sentencia completamente en manos del juez, quien toma una decisión después de dar a cada parte la oportunidad de presentar un resumen del caso y una recomendación de sentencia.

El abogado de Colt Gray no ha respondido a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

El juicio de Gray estaba previsto para comenzar a mediados de octubre en el condado de Columbia, a unos 160 kilómetros (100 millas) del condado Barrow, donde ocurrió el tiroteo, después de que el juez aceptara una solicitud de la defensa para cambiar la sede.

El padre de Gray, Colin Gray, fue declarado culpable por un jurado en marzo de cargos que incluyen asesinato en segundo grado y homicidio involuntario, después de que los fiscales afirmaran que le dio a su hijo adolescente el rifle utilizado para abrir fuego en la escuela. El padre debe ser sentenciado a finales de este mes.

En el suceso del 4 de septiembre de 2024 murieron los maestros Richard “Ricky” Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53, y los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14. Otro maestro y otros ocho estudiantes resultaron heridos; siete de ellos fueron alcanzados por disparos. Colt Gray, que tenía 14 años en el momento del tiroteo, fue acusado como adulto de un total de 55 cargos, incluidos asesinato, crueldad contra menores y 25 cargos de agresión agravada.

Los investigadores testificaron que Colt Gray llevó el rifle que le dio su padre en el autobús escolar, con el cañón envuelto en una cartulina para póster. Indicaron que el adolescente salió de su segunda clase y salió del baño con el rifle, disparando contra personas en un aula y en el pasillo.

El adolescente planeó cuidadosamente el tiroteo en la escuela secundaria de 1.900 estudiantes, según detectives. Un agente de la Oficina de Investigaciones de Georgia testificó que el chico dejó un cuaderno en su aula con instrucciones paso a paso y un diagrama para preparar el ataque, incluida una estimación de que podría matar hasta a 26 personas y herir hasta a otras 13.

Colt y Colin Gray fueron entrevistados por detectives por una amenaza en línea vinculada a Colt Gray en mayo de 2023. Colt Gray negó en ese momento haber hecho la amenaza. Se saltó el octavo grado, se inscribió como estudiante de primer año en Apalachee después de que comenzó el año académico y luego faltó varios días a la escuela.

Familiares habían estado buscando ayuda psicológica para Colt Gray antes del tiroteo, pero al parecer nunca vio a un consejero.

La madre de Colt, Marcee Gray, que estaba separada de Colin Gray, les dijo a los investigadores que había discutido con Colin Gray semanas antes del tiroteo, pidiéndole que asegurara sus armas y restringiera el acceso de Colt. En cambio, con el tiempo, él le compró al chico munición, una mira para arma y otros accesorios de tiro, según muestran los registros.

Colt Gray incluso creó un santuario en su dormitorio dedicado a Nikolas Cruz, el autor de la masacre de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida, dijeron los fiscales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.