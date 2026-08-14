Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington es vandalizado con burbujas y grafiti

El monumento a los soldados que lucharon en la Segunda Guerra Mundial en el National Mall de Washington, D.C. fue vandalizado el jueves, con burbujas que llenaban una fuente y la frase “manos limpias dinero sucio” escrita con pintura roja.

El vandalismo ocurre semanas después de que el presidente Donald Trump afirmara que el cercano estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue dañado deliberadamente. Calificó de “animales” a los responsables.

“Nuestro hermoso Monumento a la Segunda Guerra Mundial acaba de ser atacado por vándalos que pintaron con aerosol. NO PUEDE HABER MAYOR INSULTO A ESOS HÉROES ESTADOUNIDENSES QUE MURIERON EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL”, declaró Trump el viernes en su sitio Truth Social.

El Departamento del Interior informó que la Policía de Parques estaba en el lugar tras el vandalismo del jueves y que la investigación seguía en curso. “El público debe saber que encontraremos a la persona responsable de este acto repugnante”, señaló el departamento.

Friends of the National World War II Memorial, una organización sin fines de lucro que ayuda a mantener el sitio, declaró: “Hay muchos lugares en nuestro país para la expresión, el debate y el desacuerdo. Un monumento nacional que honra a quienes sirvieron y a quienes nunca regresaron a casa jamás debería usarse como lienzo para el vandalismo”.

Veterans of Foreign Wars calificó el vandalismo como “un acto de profundo irrespeto, una bofetada en la cara a los veteranos que sirvieron y se sacrificaron y a las familias que cargaron con ese peso en casa”.

El Monumento a la Segunda Guerra Mundial está justo al este del estanque reflectante del Monumento a Lincoln en el Mall. Después de que un trabajo de reparación fallido a principios de este año dejara el estanque con sellador azul descascarado y algas verdes, Trump culpó de los problemas al vandalismo, lo cual fue refutado.

“Primero el estanque reflectante, ahora esto. ¡Ya estamos detrás de ellos! ¿¿¿De dónde salen estos animales???”, publicó Trump.

A finales de julio, un exolímpico fue acusado de dañar deliberadamente el estanque reflectante, pero el Departamento de Justicia posteriormente solicitó desestimar el caso, al afirmar que las pruebas refutaban la idea de que fue vandalismo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.