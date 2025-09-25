Policía fuera de servicio dispara y hiere a un hombre en la Penn Station de Nueva York

Una policía fuera de servicio disparó e hirió a un hombre que aparentemente intentó robarla a ella y a su esposo dentro de la concurrida estación de trenes Pennsylvania Station de Nueva York, informaron autoridades.

La policía respondió a una llamada al 911 a las 7 de la tarde el miércoles informando que un hombre de 32 años había sido baleado dentro de la parte de la estación, indicó un portavoz de la policía. El hombre fue trasladado a un hospital y estaba en condición estable el jueves, dijo la policía.

La mujer y su esposo, quien también es policía, estaban esperando en ropa de civil un tren cuando ocurrió el tiroteo. No resultaron heridos y sus nombres no han sido divulgados.

No se reportaron otras lesiones en el tiroteo, que sigue bajo investigación.

El video mostró una gran presencia policial en una sección de la estación que sirve al Long Island Rail Road, donde ocurrió el tiroteo en una plataforma. La estación de trenes debajo del Madison Square Garden puede atender a aproximadamente 600.000 pasajeros diariamente a través de Amtrak, el sistema de metro de Nueva York y dos líneas de trenes regionales: el Long Island Rail Road y el New Jersey Transit.

En abril, la administración del presidente Donald Trump anunció que tomaría el control de la planeada reconstrucción de 7.000 millones de dólares de la envejecida estación, dejando de lado a la agencia de transporte masivo de la ciudad.

