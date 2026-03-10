Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Policía canadiense investiga reportes de disparos en consulado de EEUU en Toronto

CANADA CONSULADO ESTADOUNIDENSE
CANADA CONSULADO ESTADOUNIDENSE (AP)

La policía canadiense investiga reportes de que el consulado de Estados Unidos en el centro de Toronto fue alcanzado por disparos a primera hora de la mañana el martes.

No se han reportado heridos.

La policía de Toronto informó que respondió a reportes alrededor de las 5:30 de la mañana de que alguien disparó un arma contra el consulado.

En una publicación en redes sociales, la policía indicó que se encontraba en el lugar, cerca de University Avenue y Queen Street West.

“Se ha localizado evidencia de una descarga de arma de fuego”, dijo la agencia.

Relacionados

No se ha difundido información sobre sospechosos.

El presunto tiroteo se produce después de que dos sinagogas del área de Toronto fueran alcanzadas por disparos el fin de semana pasado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in