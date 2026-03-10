Policía canadiense investiga reportes de disparos en consulado de EEUU en Toronto

La policía canadiense investiga reportes de que el consulado de Estados Unidos en el centro de Toronto fue alcanzado por disparos a primera hora de la mañana el martes.

No se han reportado heridos.

La policía de Toronto informó que respondió a reportes alrededor de las 5:30 de la mañana de que alguien disparó un arma contra el consulado.

En una publicación en redes sociales, la policía indicó que se encontraba en el lugar, cerca de University Avenue y Queen Street West.

“Se ha localizado evidencia de una descarga de arma de fuego”, dijo la agencia.

No se ha difundido información sobre sospechosos.

El presunto tiroteo se produce después de que dos sinagogas del área de Toronto fueran alcanzadas por disparos el fin de semana pasado.

