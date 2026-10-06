Pareja de California arrestada por abuso infantil en investigación de gestación subrogada

Una pareja de California fue arrestada por cargos de abuso infantil tras una investigación sobre un esquema de gestación subrogada que involucraba al menos a 21 niños de entre unos meses y 13 años, informaron las autoridades el martes.

Silvia Zhang y su esposo, Guojun Xuan, enfrentan varios cargos de abuso infantil y conspiración para cometer abuso infantil, encubrimiento después del hecho y disuasión de un testigo, señaló el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

“Este caso no tiene precedentes. Es horroroso. Y el abuso físico, las golpizas y los castigos que recibieron estos niños tan pequeños son despreciables”, declaró Hochman durante una conferencia de prensa el martes por la mañana.

Los fiscales buscan una fianza de 100 millones de dólares para la pareja debido a la gravedad de los cargos y al posible riesgo de fuga, explicó Hochman. Comparecerán para la lectura de cargos en el tribunal de Pasadena más tarde el martes.

Quince niños fueron retirados el año pasado de la opulenta casa de la pareja en Arcadia tras una denuncia de abuso, y también se localizó a otros seis que vivían en otros lugares. Tenían entre 2 meses y 13 años, y la mayoría tenía entre 1 y 3. La policía cree que Zhang dio a luz a uno o dos de los niños, mientras que el resto nació mediante gestación subrogada.

Hochman indicó que la pareja creó una agencia de gestación subrogada que operaban desde su casa y que usaron esa agencia para contratar gestantes en todo Estados Unidos.

“La casa solo podría describirse como una casa de horrores para estos increíbles niños pequeños”, manifestó Hochman.

Video muestra a niñeras abusando de niños

Zhang y Xuan fueron arrestados por primera vez en mayo de 2025 después de que un hospital reportara que su bebé de 2 meses tenía una lesión traumática en la cabeza tras ser sacudido por una niñera, según la policía de Arcadia.

La agencia no presentó cargos en ese momento para poder concluir una investigación completa, explicó.

Hochman indicó que la pareja habilitó tres habitaciones a las que llamaban centros de aprendizaje, donde los niños pasaban varias horas al día sentados en escritorios bajo la supervisión de niñeras.

Mediante un amplio sistema de vigilancia que incluía cámaras activadas por movimiento, la pareja observaba cómo sus niñeras sometían a los niños a golpizas diarias y abuso físico, sostuvo.

A las niñeras se les indicó “no dejar ninguna marca física en los niños”, señaló Hochman.

Antes de que la policía llegara a investigar en mayo de 2025, Zhang y Xuan ordenaron a los niños negar que los habían golpeado.

La policía revisó grabaciones de vigilancia que mostraban a las niñeras golpeando a los niños. Emitió una orden de arresto contra la niñera vista lastimando a un bebé de 2 meses, Chunmei Li, pero no pudieron localizarla.

“Habrá un ajuste de cuentas” para los acusados, uno de los cuales enfrenta más de 17 años de prisión si es declarado culpable, advirtió Hochman.

Un misterio: Por qué la pareja trataba a los niños así

Al ser consultado sobre la motivación de la pareja, Hochman dijo que eso formaba parte de la investigación en curso, al igual que la filiación de cada uno de los niños.

Mitchell Krems, abogado de Xuan, dijo previamente a ABC7 que el objetivo de Xuan era criar niños que se conviertan en adultos productivos.

“La razón por la que tiene todos estos niños es porque quiere que contribuyan a la sociedad. No es un hombre que se dé gustos", expresó Krems. “Algunos ricos gastan en joyas o autos, pero él en realidad está gastando sus recursos para ayudar a que sus hijos se eduquen, para que puedan ser los filósofos, los médicos, los investigadores y los inventores que ayudan a la sociedad”.

Krems no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico sobre los arrestos del martes.

Gestantes subrogadas dicen que fueron engañadas

La gestación subrogada es un acuerdo entre partes para que una mujer quede embarazada, por lo general mediante una transferencia de embriones, y dé a luz un bebé para otro progenitor.

No hay una regulación federal para la práctica, por lo que corresponde a los estados establecer las reglas si deciden permitirla.

California es considerado un “estado favorable a la gestación subrogada” porque cuenta con leyes claras que rigen el proceso. Ambas partes deben tener abogados, y debe existir un contrato escrito y notariado antes de que se realice una transferencia de embriones.

Los investigadores han dicho que estaban indagando si la pareja había engañado a gestantes subrogadas en todo el país. Al menos ocho mujeres se presentaron para decir que la pareja las buscó de manera agresiva para que actuaran como gestantes.

Las mujeres, muchas de las cuales eran gestantes subrogadas por primera vez, afirman que recibieron información engañosa o incompleta sobre la situación familiar y las intenciones de la pareja.

Al menos una, Kayla Elliott, ahora intenta obtener la custodia de un bebé que dio a luz para la pareja.

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Marcelo reportó desde la ciudad de Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.