Juez ordena desclasificar los archivos del caso de tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell

Un juez federal ha dictaminado que el Departamento de Justicia puede hacer públicos los materiales de investigación del caso de tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell, la antigua colaboradora de Jeffrey Epstein.

El juez Paul A. Engelmayer dictaminó tras la solicitud del Departamento de Justicia en noviembre para desclasificar transcripciones del gran jurado y documentos de los casos de Maxwell y Epstein, junto a cientos o miles de materiales de investigación inéditos.

Esta decisión, que sigue a la aprobación el mes pasado de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, implica que los registros podrían divulgarse en un plazo de diez días. La ley exige que el Departamento de Justicia proporcione al público los registros de Epstein en un formato buscable antes del 19 de diciembre.

Engelmayer es el segundo juez en permitir la divulgación pública de registros judiciales de Epstein previamente secretos. La semana pasada, un juez en Florida concedió una solicitud similar para difundir transcripciones de una investigación federal abandonada sobre Epstein en la década de 2000.

Una solicitud para liberar registros del caso de tráfico sexual de Epstein de 2019 aún está pendiente.

El Departamento de Justicia dijo que el Congreso tenía la intención de desclasificar los documentos cuando aprobó la ley de transparencia, que el presidente Donald Trump firmó el mes pasado.

Tres jueces —dos en Nueva York y uno en Florida— habían rechazado previamente una solicitud inusual del departamento para desclasificar las transcripciones del jurado preliminar.

Sin embargo, la última solicitud amplió dramáticamente los archivos que el departamento dijo que planeaba liberar para abarcar 18 categorías de materiales de investigación recopilados en la extensa investigación de tráfico sexual.

Epstein, un financiero, fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual, un mes antes de ser encontrado muerto en una celda de una cárcel federal. La muerte fue declarada un suicidio. Maxwell fue condenada por cargos de tráfico sexual en diciembre de 2021. Está cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años. Maxwell, una socialité británica, fue trasladada durante el verano de una prisión federal en Florida a un campamento penitenciario en Texas, ya que su caso penal generó una renovada atención pública.

En respuesta a una solicitud de los jueces de Nueva York para obtener más detalles sobre lo que se publicaría, el departamento dijo en presentaciones recientes en el tribunal federal de Manhattan que los materiales incluirían 18 categorías, incluidas órdenes de registro, registros financieros, notas de entrevistas a sobrevivientes, datos de dispositivos electrónicos y material de investigaciones anteriores de Epstein en Florida.

El gobierno declaró que estaba consultando con los sobrevivientes y sus abogados y planeaba censurar los registros para proteger las identidades de los sobrevivientes y prevenir la difusión de imágenes sexualizadas.

Después de la solicitud para desclasificar los archivos el mes pasado, dos jueces en Nueva York invitaron a Maxwell, la herencia de Epstein y a los acusadores a proporcionar opiniones sobre la solicitud.

El abogado de Maxwell indicó que su cliente no tomó posición sobre la desclasificación solicitada, excepto para señalar que sus planes de presentar una petición de hábeas corpus podrían verse frustrados porque la divulgación de los materiales "crearía un prejuicio indebido tan severo que cerraría la posibilidad de un nuevo juicio justo" si la solicitud de hábeas corpus tuviera éxito.

Los abogados de la herencia de Epstein no tomaron posición. Al menos una acusadora vocal de Epstein, Annie Farmer, señaló a través de su abogada, Sigrid S. McCawley, que Farmer "es cautelosa ante la posibilidad de que cualquier denegación de las mociones pueda ser utilizada por otros como pretexto o excusa para continuar reteniendo información crucial sobre los crímenes de Epstein".

En agosto, los jueces Richard M. Berman y Paul A. Engelmayer en Manhattan negaron las solicitudes del departamento para desclasificar las transcripciones y otros materiales de los casos de Epstein y Maxwell, dictaminando que tales divulgaciones rara vez se permiten.

Decenas de miles de páginas de registros relacionados con Epstein y Maxwell ya han sido liberadas a través de demandas, divulgaciones públicas y solicitudes de la Ley de Libertad de Información.

Muchos de los materiales que el Departamento de Justicia planea difundir provienen de informes, fotografías, videos y otros materiales recopilados por la policía en Palm Beach, Florida, y la fiscalía federal allí, ambos de los cuales investigaron a Epstein a mediados de la década de 2000.

El año pasado, un juez de Florida ordenó la difusión de unas 150 páginas de transcripciones de un jurado estatal que investigó a Epstein en 2006. El 5 de diciembre, a solicitud del Departamento de Justicia, un juez de Florida ordenó la desclasificación de transcripciones de un jurado federal allí que también investigó a Epstein.

Esa investigación terminó en 2008 con un acuerdo entonces secreto que permitió a Epstein evitar cargos federales al declararse culpable de un cargo estatal de prostitución. Cumplió 13 meses en un programa de trabajo en la cárcel.