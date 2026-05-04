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Oficiales balean a una persona cerca del Monumento a Washington, dice el Servicio Secreto

CASA BLANCA-TIROTEO
CASA BLANCA-TIROTEO (AP)

Un individuo recibió un disparo de las fuerzas del orden el lunes cerca del Monumento a Washington, informó el lunes el Servicio Secreto.

Por el momento se desconoce el estado de la persona y las circunstancias que rodearon el tiroteo.

La Casa Blanca fue cerrada brevemente mientras las autoridades investigaban el incidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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