El director ejecutivo OceanGate, Stockton Rush, que murió en el sumergible de aguas profundas junto a otras cuatro personas, ignoró datos críticos que culminaron en la implosión de la embarcación en junio de 2023, según un nuevo informe de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El martes se publicó un informe de 335 páginas y revela que OceanGate tenía prácticas de seguridad “muy deficientes” y una cultura tóxica en el lugar de trabajo, además de que la “negligencia” de Rush contribuyó a la muerte de las personas a bordo.

También concluyó que la desaparición del Titán, y su eventual implosión, era “evitable”.

“Este siniestro marítimo y la pérdida de cinco vidas se pudieron haber evitado”, declaró Jason Neubauer, presidente de la Junta de Investigación de Titan Marine, además de pedir una mayor supervisión. “La investigación de dos años identificó múltiples factores que contribuyeron a esta tragedia y proporcionaron valiosas lecciones aprendidas para prevenir una futura ocurrencia”.

Rush, de 61 años, y otros cuatro pasajeros iban a ver los restos del Titanic en junio de 2023 cuando su submarino Titan implosionó. Los otros cuatro pasajeros fallecidos en la implosión eran el empresario paquistaní Shahzada Dawood, de 48 años; su hijo, Suleman Dawood, de 19; el empresario británico Hamish Harding, de 58; y el explorador francés y experto en el Titanic Paul-Henri Nargeolet, de 77. La búsqueda del submarino tras perder contacto con la superficie se convirtió en un fenómeno mundial.

Rush, que actuaba como piloto del Titan, fue señalado como la fuerza motriz que condujo a la catástrofe.

El jefe de OceanGate “mostró una negligencia que contribuyó a la muerte de cuatro personas”, determinó el informe. También identificó “pruebas de un posible delito”. Si Rush hubiera sobrevivido, los guardacostas habrían recomendado al Departamento de Justicia que estudiara la posibilidad de iniciar una investigación penal por separado.

Un nuevo informe exhibe el "ambiente laboral tóxico" en OceanGate antes del malogrado viaje submarino al Titanic.

La forma en que se dirigía la empresa permitió a Rush “ignorar por completo” datos críticos y otras medidas de seguridad antes de la condenada expedición a las ruinas del Titanic.

“La falta de supervisión por parte de terceros y de empleados expertos de OceanGate contratados durante sus operaciones en Titán 2023 permitió al director ejecutivo de OceanGate ignorar por completo inspecciones vitales, análisis de datos y procedimientos de mantenimiento preventivo, lo que culminó en un suceso catastrófico”, afirma el informe.

Asimismo, detalla ocho factores causales principales que condujeron a la implosión del submarino:

Los procesos de diseño y pruebas de OceanGate no acataban “los principios fundamentales de ingeniería” necesarios para operar en “un entorno intrínsecamente peligroso”.

OceanGate no comprendía el ciclo de vida previsto para el casco del submarino.

La empresa confió demasiado en un sistema de supervisión en tiempo real del estado del submarino, pero no examinó de forma significativa los datos que proporcionaba el sistema.

OceanGate siguió utilizando el Titan tras unos incidentes que “pusieron en peligro la integridad del casco y otros componentes críticos”.

La construcción en fibra de carbono del Titan provocó problemas que debilitaron su integridad estructural general.

La empresa no inspeccionó el submarino tras “percances que perjudicaron su casco y componentes durante las inmersiones” previas a la implosión.

OceanGate tenía un “ambiente de trabajo tóxico”, ya que los empleados que planteaban problemas de seguridad eran despedidos o amenazados con el despido.

La empresa no llevó a cabo un “mantenimiento preventivo” del casco del submarino ni lo protegió de la intemperie durante la temporada baja previa a la malograda expedición de 2023.

Sin embargo, también confirmó que la causa principal de la implosión fue una “pérdida de integridad estructural”, que provocó la muerte instantánea de las cinco personas.

El informe también señaló que OceanGate no investigó una denuncia de 2018. El informe señala que con una investigación previa, OceanGate podría haber cumplido los requisitos reglamentarios o haber cambiado sus planes para la expedición al Titanic.

Entre los pasajeros a bordo del sumergible Titan se encontraban (de izquierda a derecha) el empresario paquistaní Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo de 19, Suleman; el explorador francés y experto en el Titanic Paul Henri-Nargeolet, de 77 años; el director ejecutivo de OceanGate Stockton Rush, de 61 años; y el explorador británico Hamish Harding, de 58 años.

En septiembre de 2024, la Guardia Costera celebró una audiencia de dos semanas sobre el desastroso viaje del sumergible que exhibió algunos de los problemas a los que se enfrentaba la empresa antes de la tragedia.

Durante la audiencia intervinieron más de dos docenas de testigos, entre ellos antiguos empleados de OceanGate, que detallaron la “absolutamente estúpida” hoja de cálculo en Excel mecanografiada a mano que la empresa utilizaba para realizar el seguimiento del Titan.

“Se produjeron retrasos porque había un proceso manual que consistía en anotar primero las coordenadas latitud y longitud a mano y luego teclearlas”, declaró Antonella Wilby, antigua contratista de OceanGate, en la audiencia que celebró la Junta de Investigación Marina de la Guardia Costera.

“Intentábamos hacerlo cada cinco minutos, pero era mucho trabajo”, detalló.

open image in gallery “La falta tanto de supervisión por parte de terceros como de empleados expertos de OceanGate contratados durante sus operaciones con el Titan en 2023 permitió al director ejecutivo de OceanGate ignorar por completo inspecciones vitales, análisis de datos y procedimientos de mantenimiento preventivo”, reza el informe de la Guardia Costera.

Otro antiguo empleado, Tony Nissen, declaró en la audiencia que había expresado su preocupación por la seguridad del submarino y se había negado a realizar una inmersión de prueba en la embarcación.

La audiencia también reveló uno de los últimos mensajes enviados desde el Titan, en el que se leía las inquietantes palabras: “Todo bien aquí”.

David Lochridge, antiguo director de operaciones marítimas de la empresa, declaró que había expresado su preocupación por el casco de fibra de carbono del Titan y criticó a la empresa por recortar gastos y preocuparse únicamente por ganar dinero.

“Sabía que el casco fallaría”, aseguró durante la audiencia. “Es un desastre absoluto”.

La empresa del sumergible suspendió todas las operaciones de exploración y comerciales tras la malograda expedición. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte también está llevando a cabo su propia investigación sobre la implosión.