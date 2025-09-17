Obama afirma que EEUU está en un "punto de inflexión" tras asesinato de Kirk

El expresidente Barack Obama afirmó que Estados Unidos se encuentra en "un punto de inflexión" tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y que el presidente Donald Trump ha dividido aún más al país en lugar de trabajar para unir a las personas.

"No hay peros que valgan: La premisa central de nuestro sistema democrático es que debemos ser capaces de estar en desacuerdo y tener a veces debates realmente contenciosos sin recurrir a la violencia", declaró Obama el martes por la noche durante un evento en Erie, Pensilvania, organizado por la Jefferson Education Society, según una transcripción obtenida por The Associated Press.

"Y cuando le sucede a algunos, incluso si piensas que están, entre comillas, en el otro lado del argumento, eso es una amenaza para todos nosotros", expresó. "Y tenemos que ser claros y directos al condenarlos".

Obama ha mantenido un perfil algo bajo en su pospresidencia. Respondiendo a las preguntas de un moderador el martes, abordó la retórica de Trump tras el asesinato de Kirk, así como otras acciones administrativas.

El demócrata habló sobre su propio liderazgo tras el asesinato en 2015 de nueve feligreses negros en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, así como las acciones del entonces presidente republicano George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Dijo que el papel de un presidente en una crisis "es el de recordarnos constantemente de los lazos que nos unen".

El sentimiento entre Trump y sus asesores tras el asesinato de Kirk de llamar "alimañas, enemigos" a los oponentes políticos "habla de un problema más amplio", manifestó Obama.

Kirk, una figura dominante en la política conservadora, se convirtió en confidente de Trump tras fundar Turning Point USA, con sede en Arizona, una de las organizaciones políticas más grandes del país. Trump ha intensificado las amenazas contra la "izquierda radical" tras el asesinato de Kirk, avivando temores de que su administración esté tratando de aprovechar la indignación por el asesinato para suprimir la oposición política.

La Casa Blanca de Trump respondió el miércoles a los comentarios de Obama culpándolo por la animosidad en el país, llamándolo "el arquitecto de la división política moderna en Estados Unidos".

"Obama aprovechó cada oportunidad para sembrar división y enfrentar a los estadounidenses entre sí, y tras su presidencia, más estadounidenses sintieron que Obama dividió al país que aquellos que sintieron que lo unió", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

Obama también hizo referencia el martes al reciente despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington y a los controles de identificación por parte de agentes federales en Los Ángeles. Instó a los ciudadanos y a los funcionarios electos a monitorear de cerca las decisiones que rompen con las normas.

"Lo que están viendo, creo, es la sensación de que a través del poder ejecutivo, muchos de los límites y normas que pensé que tenía que respetar como presidente de Estados Unidos, que George Bush pensó que tenía que respetar como presidente de Estados Unidos, de repente ya no se aplican", señaló Obama. "Y eso hace que este sea un momento peligroso".

Poco después de la muerte de Kirk, Obama escribió en una publicación en X que él y su esposa, Michelle, estaban orando por la familia de Kirk, agregando: "Este tipo de violencia despreciable no tiene lugar en nuestra democracia".

Obama sostuvo que no estaba de acuerdo con muchas de las posturas de Kirk pero que ello "no niega el hecho de que lo que sucedió fue una tragedia y que lamento por él y su familia".

Llamando a la violencia política "anatema para lo que significa ser un país democrático", Obama también mencionó los asesinatos a tiros en junio de la representante estatal de Minnesota Melissa Hortman y su esposo en su hogar.

Obama también aplaudió los llamados del gobernador de Utah, Spencer Cox, a la civilidad en la respuesta pública al asesinato de Kirk. Obama manifestó que aunque él y el gobernador republicano "discrepan en un montón de cosas", el mensaje de Cox sobre cómo responder a la muerte de Kirk muestra "que es posible que estemos en desacuerdo mientras respetamos un código básico de cómo debemos participar en el debate público".

Justo antes de que Obama hablara, el sospechoso de 22 años arrestado por el asesinato de Kirk hizo su primera aparición en la corte por cargos que incluyen asesinato capital. Según documentos judiciales publicados el martes, mientras las autoridades buscaban a la persona que había matado a Kirk en la Universidad del Valle de Utah la semana pasada, Tyler Robinson envió mensajes de texto a su pareja, reconociendo que él había sido el tirador. Un juez dijo que nombraría un abogado para representar a Robinson, cuya familia ha declinado comentar a The Associated Press.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.