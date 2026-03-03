Noem testifica en el Senado por primera vez desde muertes de manifestantes en Minneapolis

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testificó en el Senado el martes en su primera comparecencia ante el Congreso desde que las muertes a tiros de dos manifestantes en Minneapolis galvanizaron una oposición generalizada a la forma en que el gobierno de Trump está ejecutando su agenda de deportaciones masivas.

La comparecencia de Noem ante el Comité Judicial también se produce después de un tiroteo el fin de semana en un bar de Texas que se investiga como un posible acto de terrorismo, lo que ha generado preocupación de que el conflicto en Irán está teniendo repercusiones dentro de Estados Unidos.

Las tácticas migratorias del gobierno desencadenaron un choque en el Congreso por la financiación del departamento de Noem aunque un proyecto de ley de gastos aprobado el año pasado le otorgó una importante inyección de dinero para la política de deportaciones masivas.

Noem defendió el trato de su agencia a los inmigrantes y culpó a activistas y a otras personas por los ataques contra los agentes. También arremetió contra los demócratas por la polémico en torno a la financiación en el Congreso.

“El más reciente cierre de Seguridad Nacional impulsado por los demócratas es irresponsable", declaró Noem. "Es innecesario, socava la seguridad nacional estadounidense y perjudica a los hombres y mujeres que trabajan en Seguridad Nacional y a sus familias”.

Noem compareció por última vez ante el Congreso en diciembre. Pero desde entonces, la agenda migratoria del presidente Donald Trump y su aplicación por el departamento de Noem han enfrentado una fuerte resistencia en Minnesota, que culminó con la muerte de dos manifestantes, ambos ciudadanos estadounidenses, a manos de agentes federales de inmigración.

En lo que inicialmente se presentó como un esfuerzo para erradicar el fraude en Minnesota, Seguridad Nacional terminó enviando al estado a cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Se encontraron con manifestantes que organizaron marchas, patrullaron vecindarios para detectar actividad del ICE con silbatos y llevaron comida a inmigrantes demasiado asustados para salir de sus casas.

Un agente del ICE mató a Renee Good el 7 de enero, lo que desató intensas protestas de políticos y residentes de Minnesota que exigían el fin de la operación. Luego, el 24 de enero, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza abrieron fuego contra otro residente de Minnesota, Alex Pretti, que estaba filmando el operativo policial.

Esas muertes provocaron reclamos de rendición de cuentas y transparencia. Noem, cuyos comentarios iniciales presentaron tanto a Good como a Pretti como los agresores, ha recibido duras críticas de los demócratas e incluso de algunos republicanos, quienes han pedido su renuncia.

Tras la indignación pública por las muertes, Trump envió al “zar de la frontera”, Tom Homan, a Minneapolis para tomar el control de las operaciones sobre el terreno. Desde entonces, Homan ha anunciado una reducción de los agentes del ICE y de la CBP que habían sido enviados a Minnesota aunque ha insistido en que la agenda de deportaciones masivas del presidente continuará.

Noem enfrentó preguntas de los demócratas, quienes sostienen que agentes bajo su control han abusado de su poder, han usado fuerza excesiva y han violado los derechos constitucionales de ciudadanos.

El senador Dick Durbin, de Illinois, el principal demócrata del comité, interrogó repetidamente a Noem sobre los comentarios que hizo inmediatamente después de las muertes de Good y Pretti, en los que los presentó como los agresores en los hechos que condujeron a sus muertes. Le pidió que se disculpara.

“Usted y su agencia se apresuraron a etiquetar a estas víctimas como, cito, terroristas domésticos", apuntó Durbin. "Tenemos abundante evidencia en video y testimonios de testigos presenciales que demuestran que usted está equivocada. Sus declaraciones causaron un dolor inconmensurable a estas familias”.

Noem sostuvo que se basaba en información de personas en el lugar y culpó a “manifestantes violentos” de contribuir al caos con el que se encontraron los agentes.

“Estaba recibiendo informes desde el terreno de agentes en el lugar, y diría que era una escena caótica, como han visto en Minneapolis y St. Paul”, indicó Noem. Los agentes “se enfocan en lo peor de lo peor” y muchas veces enfrentaron violencia por parte de manifestantes, añadió.

Seguridad Nacional suele culpar por el caos en las redadas migratorias a políticos demócratas que —según afirma— alientan a la gente a oponerse a los agentes.

Noem también tiene previsto comparecer el miércoles ante un comité de la Cámara de Representantes.

