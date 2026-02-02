EEUU creará reserva estratégica de elementos de tierras raras

El gobierno del presidente Donald Trump planea invertir cerca de 12.000 millones de dólares en la creación de una reserva estratégica de elementos de tierras raras, un suministro que podría contrarrestar la capacidad de China de usar su dominio de tales metales difíciles de procesar como palanca en las negociaciones comerciales.

La Casa Blanca confirmó el lunes el inicio del "Proyecto Vault", que inicialmente sería financiado por un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y cerca de 1.670 millones de dólares en capital privado. Los minerales mantenidos en la reserva ayudarán a proteger a los fabricantes de automóviles, electrónicos y otros bienes de cualquier interrupción en la cadena de suministro.

Durante las negociaciones comerciales el año pasado, impulsadas por los aranceles de Trump, el gobierno chino restringió la exportación de tierras raras necesarias para motores a reacción, sistemas de radar, vehículos eléctricos, laptops y teléfonos.

China representa aproximadamente el 70% de la minería de tierras raras del mundo y el 90% del procesamiento global de tierras raras. Eso le dio un control absoluto sobre el sector que ha llevado a Estados Unidos a fomentar fuentes alternativas de estos elementos, creando un suministro similar a la reserva nacional de petróleo.

Se espera que la reserva estratégica sea el punto culminante de una reunión ministerial sobre minerales críticos que el secretario de Estado Marco Rubio organizará en el Departamento de Estado el miércoles.

El vicepresidente JD Vance planea dar el discurso principal en la reunión, a la que asistirán funcionarios de varias docenas de naciones europeas, africanas y asiáticas. También se espera que en la reunión se concreten varios acuerdos bilaterales para mejorar y coordinar la logística de la cadena de suministro.

En su comunicado anunciando la reunión, el Departamento de Estado indicó que el encuentro "creará impulso para la colaboración" entre los participantes para asegurar el acceso a las tierras raras.

El préstamo respaldado por el gobierno para financiar la reserva será por un período de 15 años. El gobierno de Estados Unidos ha tomado previamente participaciones en la minera de tierras raras MP Materials, así como ha proporcionado respaldo financiero a las empresas Vulcan Elements y USA Rare Earth.

Bloomberg News fue el primer medio en reportar la creación de la reserva estratégica de tierras raras.

Trump tiene programado reunirse el lunes con la CEO de General Motors, Mary Barra, y el multimillonario de la industria minera Robert Friedland.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.