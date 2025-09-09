Niño tenía gran cantidad de armas y "todo listo" para tiroteo, dice policía en estado de Washington

Un niño de 13 años, descrito por la policía como obsesionado con los tiradores escolares, fue arrestado por múltiples cargos de posesión de armas de fuego y por plantear una amenaza en el estado de Washington, informaron las autoridades.

El niño, que no ha sido identificado, había expresado intenciones de matar en redes sociales y en su casa había 23 armas y municiones.

El menor se declaró inocente de un total de cinco cargos, cuatro de ellos delitos graves, en el tribunal de menores el lunes. Fue arrestado durante el fin de semana en el condado de Pierce, Washington.

El nombre del niño no ha sido revelado. No se supo de inmediato si tenía un abogado. Los registros del tribunal de menores son generalmente confidenciales.

Las armas de fuego estaban montadas en las paredes y se encontraron pistolas sin asegurar en toda la casa, declaró la jefa policial Carly Cappetto en un comunicado de prensa el lunes.

"Varios elementos de evidencia del dormitorio del sospechoso indicaban que estaba obsesionado con tiradores escolares del pasado e imitaba comportamientos similares con fotos e inscripciones en toda su habitación", indicó Cappetto.

La policía retiró del hogar cargadores de balas que llevaban encima escritos sobre tiroteos escolares.

"Parecía que el sospechoso tenía todo listo para cometer un tiroteo masivo. Se desconoce quién o cuál era el objetivo previsto, pero está claro que era cuestión de tiempo antes de que ocurriera un incidente trágico", expresó Cappetto.

Los padres del niño insistieron en que su hijo no tenía intención de lastimar a nadie. Su madre, quien asistió a la audiencia en el tribunal, sugirió en una entrevista posterior que las publicaciones en redes sociales eran un intento de "ser cool" entre sus compañeros, informó KOMO-TV.

Cappetto comentó que el niño estuvo inscrito por última vez en el Distrito Escolar de Franklin Pierce en 2021. Actualmente no estaba inscrito y no era un estudiante activo en ningún distrito escolar.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.