Mullin informa que el ICE incrementará la capacitación de nuevos agentes a partir del próximo mes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas incrementará la capacitación para nuevos agentes a partir del próximo mes, informó el miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, después de que la agencia recibió críticas de haber relajado los estándares ante las prisas por desplegar a más elementos para labores de deportación.

Los comentarios de Mullin se produjeron durante una acalorada audiencia en el Congreso, donde se le preguntó en qué momento el departamento cambiaría su requisito de capacitación para nuevos reclutas de 42 días a 72 días, en referencia a reportes de prensa sobre la reducción en los adiestramientos para reclutas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés).

“Primero de julio. Lo volvemos a subir. Tuvimos que reescribir el plan de estudios. Toda la capacitación que comience el 1 de julio volverá a los estándares habituales”, subrayó Mullin. No abordó las críticas al programa de adiestramiento ni explicó el por qué de los cambios actuales.

Funcionarios del ICE reformaron los programas de capacitación como parte de los esfuerzos para contratar y adiestrar a toda prisa a 10.000 agentes de deportación adicionales, luego de que la agencia recibió una inyección de miles de millones de dólares el verano pasado por parte del Congreso. En ese momento, la agencia contaba con alrededor de 6.500 agentes de deportación.

Eso dio lugar a acusaciones de que la dependencia estaba tomando atajos en su intento por poner a más agentes en el terreno, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) y el ICE negaron repetidamente.

Ryan Schwank, un exabogado del ICE que era responsable de capacitar a nuevos agentes de deportación, advirtió en febrero pasado que el programa de adiestramiento de la agencia para los nuevos reclutas era “deficiente”.

Durante un foro organizado por demócratas, Schwank acusó al departamento de desmantelar el programa de capacitación para nuevos agentes de deportación, reduciéndolo y mintiendo sobre lo que estaban haciendo.

“El DHS le dijo al pueblo que los nuevos cadetes reciben toda la capacitación que necesitan para desempeñar sus funciones, que no se ha recortado ningún material crítico ni estándares", subrayó Schwank. "Esto es una mentira. El ICE acortó el programa y eliminó tantas partes esenciales que lo que queda es una cáscara peligrosa”.

Funcionarios del ICE y del DHS han rechazado las acusaciones de que los nuevos reclutas no recibían capacitación adecuada. En respuesta al testimonio de Schwank, Seguridad Nacional indicó que los agentes estaban recibiendo entrenamiento con armas de fuego y “tácticas de desescalada”, así como instrucción sobre la Constitución. También señalaron que no se redujeron las horas de capacitación.

Durante una visita a las instalaciones de entrenamiento del ICE en Georgia en agosto, el director interino del ICE, Todd Lyons, sostuvo que la agencia hizo cambios con el fin de agilizar el proceso, pero negó que se hubiera debilitado.

Funcionarios de la agencia señalaron que reforzaron la capacitación en el centro federal de entrenamiento a seis días por semana, añadieron formación antes y después de la llegada de los reclutas a las instalaciones y eliminaron un requisito de idioma español.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.