Mueren 2 personas al volcar un autobús escolar en Florida

Un autobús escolar se volcó y quedó sobre el techo tras el choque de varios vehículos en el centro de Florida la mañana del lunes, lo que causó la muerte de dos personas —entre ellas una estudiante de 10mo grado— y dejó varios heridos, informaron las autoridades.

Casi 40 personas iban en el autobús escolar, que se dirigía a Winter Haven High School en Winter Haven, cuando un automóvil que venía en sentido contrario cruzó la línea central y provocó el accidente, informó el jefe de policía del condado Polk, Grady Judd, en conferencia de prensa.

“Fue un choque horrible. Fue una mañana terrible y trágica. Perdimos a una hermosa estudiante de 10mo grado”, indicó.

El autobús circulaba por una carretera de Winter Haven poco después de las 6 de la mañana cuando un automóvil que venía en sentido contrario cruzó la línea central y chocó contra el costado del autobús cerca de las ruedas traseras, explicó Judd. El impacto arrancó una llanta del autobús y provocó que chocara de frente contra un Jeep que venía en sentido contrario, el cual se incendió.

Una persona que iba en el Jeep murió. Judd indicó que los socorristas pasaron las primeras horas trasladando a las personas al hospital, identificándolas y reuniendo a los estudiantes con sus padres. _________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.