Continúa la búsqueda de tres monos “agresivos” tras accidente de camión con animales en Misisipi

Tres monos “agresivos” siguen sueltos después de que el camión que los transportaba volcara en Misisipi, según confirmaron las autoridades.

El camión transportaba monos rhesus en jaulas cuando se estrelló el martes en la interestatal 59, una autopista que atraviesa Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia. Aún no está claro qué provocó el vuelco del camión.

A pesar de que los informes iniciales sugerían que los monos eran portadores de enfermedades infecciosas, como hepatitis C, herpes y covid-19, la Universidad Tulane, donde estaban alojados, negó que ese fuera el caso.

“Los primates [...] no son contagiosos. Estamos colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar en lo que sea necesario”, escribió la universidad.

Tulane insistió a The Independent en que los monos “no han estado expuestos a ningún agente infeccioso”.

Se volcó en Misisipi un camión que transportaba monos "agresivos" que se creía que portaban hepatitis C, herpes y covid. Las autoridades afirman que al menos uno sigue suelto ( Getty/iStock )

Los monos, que según Associated Press se encuentran entre los más estudiados médicamente en el mundo, eran transportados a un centro de pruebas en Florida, Connecticut, informó WFSB.

El sheriff del condado de Jasper, Randy Johnson, declaró al medio local WAPT que había 21 monos en el camión, seis de los cuales escaparon en un principio.

“El mono que se escapó cruzó la interestatal y se adentró en una zona boscosa”, indicó Johnson.

Los informes iniciales sugerían que solo un mono seguía suelto, pero después de que los agentes del condado de Jasper pudieran llegar al lugar del accidente de forma segura, descubrieron que otros dos también habían huido del lugar.

“El conductor del camión afirmó a las fuerzas del orden locales que los monos eran peligrosos y representaban una amenaza para los humanos”, escribió el departamento en una publicación de Facebook, en la que advirtieron al público que eran “agresivos”.

Tulane había declarado a The Independent que los monos habían salido del Centro Nacional de Investigación Biomédica de Tulane en Covington, Luisiana, y se dirigían a un lugar no afiliado a Tulane.

“Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad”, afirmó la universidad y añadió que no estaban siendo transportados por un servicio afiliado a Tulane.

El camión transportaba monos Rhesus en jaulas cuando se estrelló en la interestatal 59, al norte de Heidelberg, el martes ( Jasper County Sheriff's Department )

Según las autoridades, los monos que escaparon y fueron capturados han sido sacrificados.

Mississippi Wildlife and Fisheries también acudió al lugar de los hechos.

Tulane enviará un equipo para recoger los monos que aún permanecen enjaulados el miércoles, según las autoridades.

A raíz del incidente, PETA emitió un comunicado en el que calificaba el incidente como un ejemplo de los riesgos que plantea la “codiciosa industria de la experimentación con monos”.