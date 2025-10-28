Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Accidente de camión deja monos peligrosos sueltos en Misisipi: podrían portar hepatitis C, herpes y covid

El accidente de camión ocurrió el martes en una autopista interestatal que atraviesa los estados de Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia

Rachel Dobkin
en Nueva York
Martes, 28 de octubre de 2025 18:40 EDT
Video Player Placeholder
Close
Relacionado: Un accidente de semirremolque bloquea la I-5 en dirección sur en Tumwater
Read in English

Se volcó en Misisipi un camión que transportaba monos “agresivos” portadores de hepatitis C, herpes y covid-19. Las autoridades afirman que al menos uno de ellos sigue suelto.

Un camión que transportaba monos rhesus de la Universidad Tulane de Nueva Orleans se estrelló el martes en la interestatal 59, una autopista que atraviesa los estados de Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia.

El camión transportaba a los monos a un centro de pruebas de Florida, según informó el canal de noticias de Connecticut WFSB.

El sheriff del condado de Jasper, Randy Johnson, declaró al medio local WAPT que en el camión viajaban 21 monos, seis de los cuales escaparon.

“El mono que se escapó cruzó la interestatal y salió a una zona boscosa”, informó Johnson.

Relacionados
Se volcó en Misisipi un camión que transportaba monos “agresivos” portadores de hepatitis C, herpes y covid. Las autoridades afirman que varios de ellos siguen sueltos
Se volcó en Misisipi un camión que transportaba monos “agresivos” portadores de hepatitis C, herpes y covid. Las autoridades afirman que varios de ellos siguen sueltos (Jasper County Sheriff's Department)

El departamento del sheriff aseguró en un principio en una publicación de Facebook que los monos planteaban “amenazas potenciales para la salud”.

Pero la Universidad de Tulane afirmó en un comunicado el martes por la tarde que los monos no son infecciosos.

“Los primates no humanos del TNBRC [Centro Nacional de Investigación de Primates de Tulane] se facilitan a otras organizaciones de investigación para el avance de la ciencia. Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos. Estamos colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado de animales para ayudar en caso necesario”, escribió la universidad en X.

El departamento del sheriff aseguró en una publicación posterior que los monos “son agresivos con los humanos y se requiere PPE [equipo de protección personal]” para manejarlos.

“Se eliminaron todos menos uno de los monos que se fugaron. Nos hemos puesto en contacto con una empresa de eliminación de cadáveres de animales para que nos ayude a resolver la situación”, informaron las autoridades.

Mississippi Wildlife and Fisheries también acudió al lugar de los hechos.

Tulane enviará el miércoles un equipo para recoger a los monos que siguen enjaulados, según las autoridades.

Relacionados

Traducción de Michelle Padilla

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in