Accidente de camión deja monos peligrosos sueltos en Misisipi: podrían portar hepatitis C, herpes y covid

Se volcó en Misisipi un camión que transportaba monos “agresivos” portadores de hepatitis C, herpes y covid-19. Las autoridades afirman que al menos uno de ellos sigue suelto.

Un camión que transportaba monos rhesus de la Universidad Tulane de Nueva Orleans se estrelló el martes en la interestatal 59, una autopista que atraviesa los estados de Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia.

El camión transportaba a los monos a un centro de pruebas de Florida, según informó el canal de noticias de Connecticut WFSB.

El sheriff del condado de Jasper, Randy Johnson, declaró al medio local WAPT que en el camión viajaban 21 monos, seis de los cuales escaparon.

“El mono que se escapó cruzó la interestatal y salió a una zona boscosa”, informó Johnson.

( Jasper County Sheriff's Department )

El departamento del sheriff aseguró en un principio en una publicación de Facebook que los monos planteaban “amenazas potenciales para la salud”.

Pero la Universidad de Tulane afirmó en un comunicado el martes por la tarde que los monos no son infecciosos.

“Los primates no humanos del TNBRC [Centro Nacional de Investigación de Primates de Tulane] se facilitan a otras organizaciones de investigación para el avance de la ciencia. Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos. Estamos colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado de animales para ayudar en caso necesario”, escribió la universidad en X.

El departamento del sheriff aseguró en una publicación posterior que los monos “son agresivos con los humanos y se requiere PPE [equipo de protección personal]” para manejarlos.

“Se eliminaron todos menos uno de los monos que se fugaron. Nos hemos puesto en contacto con una empresa de eliminación de cadáveres de animales para que nos ayude a resolver la situación”, informaron las autoridades.

Mississippi Wildlife and Fisheries también acudió al lugar de los hechos.

Tulane enviará el miércoles un equipo para recoger a los monos que siguen enjaulados, según las autoridades.