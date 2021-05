Tess Holliday se ha sincerado sobre la respuesta que ha recibido desde que habló con franqueza sobre su recuperación de la anorexia.

La modelo y activista corporal reveló durante el fin de semana que recientemente un psicólogo le diagnosticó el trastorno alimentario y compartió en una serie de publicaciones en las redes sociales sobre lo que es "anoréxica y en recuperación" y que "no se avergüenza de decirlo más fuerte”.

Desde que compartió su propia historia, la mujer de 35 años se ha visto inundada de mensajes de apoyo de sus más de 2,1 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, hablando con Good Morning America el jueves, Holliday reveló que también ha sido atacada por otras personas que han sufrido trastornos alimentarios y la han acusado de mentir, lo que según ella, es indicativo de un problema de falta de diversidad.

“He recibido muchos mensajes de personas anoréxicas que están lívidas y enojadas porque sienten que estoy mintiendo”, dijo. "Soy de talla grande, pero abogo por la diversidad y los cuerpos más grandes, por lo que creo que para las personas que me escuchan decir que soy anoréxica fue realmente discordante, difícil y confuso".

Según Holliday, la respuesta de las personas sorprendidas por su diagnóstico ha mostrado el “problema mayor” de la falta de diversidad y representación.

“No puedes mirar a alguien y saber si está sano o no. Simplemente no puedes ”, continuó. “Entiendo que la gente me mira y no encajo con lo que hemos visto presentado como, ya sabes, el diagnóstico de anorexia”.

"Pero entonces, para mí, eso me dice que hay un problema mayor que en realidad he estado diciendo durante años es que tenemos un parecido, una falta de diversidad y representación en el mundo".

Leer más: Extranjeros se horrorizan al ver video del sistema de salud de EE. UU.

En el futuro, Holliday le dijo a GMA que espera usar su plataforma para ayudar a otros que puedan estar en la misma posición.

La modelo de talla grande también reflexionó sobre su propia recuperación, revelando que se siente "completa" y "en paz" desde que buscó ayuda.

“El cielo es el límite”, dijo. “De hecho, siento que puedo asumir las cosas que la vida me está presentando y he sido más feliz en los últimos seis meses, durante mi recuperación, que en toda mi vida. Me siento completo. Me siento en paz Realmente me siento en mi poder".

Durante el fin de semana, Holliday habló sobre sus problemas con los trastornos alimentarios en parte porque quería que sus fans y seguidores dejaran de comentar sobre su peso, incluso si era con buenas intenciones.

“Para todos los que siguen diciendo 'te ves saludable últimamente' o 'estás perdiendo peso, ¡sigan así!' Deténganse”, escribió Holliday, y agregó: “No lo hagas. Comentario. En. Mi. Peso. O. Percibido. Salud. Mantenerse. Eso. A. Tú mismo. Gracias".

En la misma publicación, Holliday reconoció que ha perdido peso porque "se está recuperando de un trastorno alimentario y está alimentando mi cuerpo con regularidad por primera vez en toda mi vida".

Para cualquier persona que tenga situaciones como los problemas que se plantean en este artículo, la línea de ayuda de Beat de la organización benéfica para trastornos alimentarios está disponible los 365 días del año en el 0808 801 0677.

NCFED ofrece información, recursos y asesoramiento para quienes padecen trastornos alimentarios, así como sus redes de apoyo. Visite eating-disorders.org.uk o llame al 0845838 2040.