Militares británicos dicen que un carguero se incendió tras ser atacado frente a la costa de Qatar

El ejército británico informó que un carguero se incendió el domingo tras ser alcanzado por un proyectil desconocido frente a la costa de Qatar.

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) indicó que el ataque provocó un pequeño incendio en el barco, que fue extinguido.

El ataque ocurrió a 23 millas náuticas (43 kilómetros) al noreste de la capital de Qatar, Doha, indicó la UKMTO.

No se reportaron víctimas, señaló.

Fue el ataque más reciente contra embarcaciones en el golfo Pérsico desde que un frágil alto el fuego detuvo los combates entre Estados Unidos e Irán.

Ha habido varios ataques contra barcos en el golfo Pérsico durante la última semana. El viernes, Estados Unidos atacó dos petroleros iraníes después de que dijo que los petroleros intentaran violar su bloqueo de los puertos de Irán.

La Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán el domingo reiteró su advertencia de que cualquier ataque contra petroleros iraníes o embarcaciones comerciales sería respondido con un “fuerte asalto” contra una de las bases de Estados Unidos en la región y barcos enemigos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y revertir su programa nuclear. Irán ha bloqueado en gran medida la vía crítica para la energía global desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero, lo que provocó un aumento global en los precios del combustible y sacudió los mercados mundiales.