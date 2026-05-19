Miles de personas reciben orden de evacuación por incendio en el sur de California

Miles de personas recibieron el lunes la orden de evacuar, mientras un incendio forestal avivado por el viento amenazaba viviendas suburbanas en el sur de California.

El incendio Sandy fue reportado alrededor de las 10 a.m. en colinas sobre Simi Valley, a unos 48 kilómetros (30 millas) al noroeste de Los Ángeles.

Para media tarde, había consumido más de 200 hectáreas (500 acres) de matorral seco y había dañado al menos una vivienda, según el Departamento de Bomberos del condado Ventura.

Las llamas fueron impulsadas por ráfagas de viento que superaron los 48 km/h (30 mph) por la mañana, pero más tarde estaban disminuyendo, según informó el portavoz del departamento de bomberos, Scott Dettorre.

“A medida que se ponga el sol, esos vientos se calmarán aún más”, afirmó Dettorre.

Se emitieron órdenes y alertas de evacuación para varios vecindarios de Simi Valley, una ciudad de más de 125.000 habitantes que estaba cubierta de humo mientras helicópteros realizaban descargas de agua. Dettorre dijo que no sabía exactamente cuántas personas recibieron la orden de salir.

La Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan, ubicada en una ladera a unos pocos kilómetros, informó que permanecía cerrada por el día debido al incendio.

La causa está bajo investigación.

Mientras tanto, los bomberos combatían un incendio de 39 kilómetros cuadrados (15 millas cuadradas) en la isla Santa Rosa, frente a la costa del sur de California. El incendio destruyó una cabaña y un cobertizo de equipos y obligó a evacuar a 11 empleados del Servicio de Parques Nacionales.

Santa Rosa, un destino popular para acampar y hacer senderismo, es hogar de zorros isleños, zorrillos moteados y elefantes marinos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.