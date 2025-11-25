Memo: Gobierno de Trump planea revisar todos los refugiados admitidos durante presidencia de Biden

El gobierno del presidente Donald Trump planea llevar a cabo una revisión de todos los refugiados que fueron admitidos en Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden, de acuerdo con un memorando al que The Associated Press tuvo acceso el lunes.

Es probable que la revisión genere miedo y confusión entre las casi 200.000 personas que huyeron de la guerra y la persecución para venir a Estados Unidos durante ese período.

El memorando, con fecha del 21 de noviembre, señala que durante los años del gobierno de Joe Biden se dio prioridad a la "rapidez" y a la "cantidad" por encima de la "evaluación y verificación detallada", lo que justificaba una revisión a fondo y una "nueva entrevista de todos los refugiados admitidos desde el 20 de enero de 2021 hasta el 20 de febrero de 2025".

Los defensores del programa de refugiados afirman que los refugiados suelen ser algunas pasar por muchos más filtros que el resto de las personas que llegan a Estados Unidos y que a menudo esperan años para poder entrar al país.

