Legisladores cuestionan legalidad de programa de la Patrulla Fronteriza que vigila a conductores

Varios legisladores demócratas están cuestionando la legalidad de un programa de inteligencia predictiva de la Patrulla Fronteriza que selecciona y detiene a conductores por viajes sospechosos dentro de Estados Unidos.

El senador Ed Markey de Massachusetts envió una carta el lunes a la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza calificando el programa de lectores de matrículas como una “red de vigilancia invasiva” que “representa una seria amenaza para la privacidad y las libertades civiles de los individuos” y planteó la posibilidad de que el programa pueda violar la Constitución.

“Dicha vigilancia generalizada —similar a la vigilancia realizada por regímenes autoritarios como China— no solo perjudica el derecho de expresión y asamblea legales, sino que también plantea serias preocupaciones constitucionales”, dijo Markey en una carta solicitando a la agencia detalles sobre los lectores de matrículas y su uso. “Sin transparencia, responsabilidad y limitaciones claras, estas prácticas erosionan los derechos individuales fundamentales y sientan un precedente peligroso para el poder gubernamental sin control”.

Una investigación de The Associated Press publicada la semana pasada reveló que la Patrulla Fronteriza (USBP), que forma parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), está ejecutando un programa de inteligencia predictiva que monitorea a millones de conductores en todo el país para identificar y detener a personas cuyos patrones de viaje considera sospechosos. En algunos casos, la Patrulla Fronteriza oculta sus lectores de matrículas en equipos de tráfico ordinarios. La agencia también tiene acceso a datos de matrículas recopilados por otras agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales, así como de empresas privadas.

El programa, que ha existido bajo administraciones de ambos partidos, ha resultado en que personas sean detenidas, registradas y, en algunos casos, arrestadas. Una red de cámaras escanea y registra la información de las matrículas de los vehículos, y un algoritmo señala los vehículos considerados sospechosos según de dónde vinieron, a dónde iban y qué ruta tomaron. Los agentes federales, a su vez, a veces refieren a los conductores que consideran sospechosos a las fuerzas del orden locales, quienes realizan una parada de tráfico citando exceso de velocidad o infracciones por cambio de carril.

Los tribunales generalmente han respaldado la recopilación de lectores de matrículas en carreteras públicas, pero han limitado el acceso gubernamental sin orden judicial a otros tipos de datos de seguimiento persistente que pudieran revelar detalles sensibles sobre el movimiento de individuos, como dispositivos GPS o datos de ubicación de teléfonos móviles. Una crítica creciente por parte de académicos y defensores de las libertades civiles señala que los sistemas de recopilación a gran escala como los lectores de matrículas podrían ser inconstitucionales bajo la Cuarta Enmienda, que protege a las personas de registros irrazonables.

“Cada vez más, los tribunales han reconocido que el uso de tecnologías de vigilancia puede violar las garantías de la Cuarta Enmienda contra registros y confiscaciones irrazonables. Aunque esta área del derecho aún se está desarrollando, el uso de lectores de matrículas y algoritmos predictivos para rastrear y señalar los movimientos de los individuos representa el tipo de vigilancia generalizada que debería plantear preocupaciones constitucionales”, señaló Markey.

La CBP no ha comentado al respecto, pero anteriormente dijo que la agencia utiliza lectores de matrículas para ayudar a identificar amenazas y desarticular redes criminales y que el uso de la tecnología está “gobernado por un marco de políticas estricto y de múltiples capas, así como por la ley federal y las protecciones constitucionales, para garantizar que la tecnología se aplique de manera responsable y para propósitos de seguridad claramente definidos”.

Otros legisladores hicieron eco de las preocupaciones de Markey sobre la legalidad del programa.

Dan Goldman, demócrata de Nueva York y miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, escribió en el sitio de redes sociales X el sábado que si la CBP “está rastreando secretamente los patrones de viaje de millones de estadounidenses y deteniendo a personas basándose en un algoritmo, no en órdenes judiciales o pruebas, ¿cómo es eso consistente con la Cuarta Enmienda?”.

“Conducir no es causa probable”, agregó Goldman. “El Congreso necesita total transparencia sobre este programa de inmediato”.

El senador de Virginia, Mark Warner, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia del Senado, también dijo que tenía preocupaciones constitucionales.

“A medida que los estadounidenses de todo el país salen a la carretera esta temporada de vacaciones, no deberían tener que preocuparse de que sus viajes puedan convertirlos en un objetivo para las fuerzas del orden o exponerlos a cuestionamientos indebidos sobre sus movimientos, actividades y relaciones”, dijo Warner en un comunicado.

Tau informó desde Washington y Burke desde San Francisco.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.