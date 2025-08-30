Más empresas de EEUU retiran miles de paquetes de camarón por posible contaminación radioactiva

Más empresas están retirando decenas de miles de paquetes de camarones importados vendidos en Walmart, Kroger y otras tiendas en Estados Unidos porque pueden tener contaminación radiactiva, según avisos federales.

AquaStar USA Corp. de Seattle retirará más de 26.000 paquetes de camarones refrigerados para cóctel vendidos en tiendas Walmart en 27 estados entre el 31 de julio y el 16 de agosto. La empresa también está retirando alrededor de 18.000 bolsas de camarones cocidos, medianos, pelados y sin cola de la marca Kroger vendidos en tiendas en 17 estados entre el 24 de julio y el 11 de agosto.

Al mismo tiempo, H&N Group Inc., un distribuidor mayorista de mariscos en Vernon, California, retirará más de 17.000 cajas de camarones congelados vendidos a tiendas de comestibles en la Costa Este, según un aviso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Ese retiro comenzó el 12 de agosto.

Los productos han sido retirados porque pueden estar contaminados con Cesio-137, un isótopo radiactivo que es un subproducto de reacciones nucleares. El riesgo parece ser pequeño, pero los camarones podrían representar una "preocupación potencial para la salud" para las personas expuestas a bajos niveles de Cesio-137 con el tiempo, dijeron funcionarios de la FDA.

La FDA emitió una alerta de seguridad este mes en la que advirtió a los consumidores que no coman ciertos camarones congelados importados de PT. Bahari Makmur Sejati, una empresa indonesia que opera bajo el nombre de BMS Foods. Se detectó Cesio-137 en contenedores de carga de la empresa enviados a puertos de Estados Unidos y en una muestra de camarones empanizados congelados.

La FDA también ha añadido a PT. Bahari Makmur Sejati a una nueva alerta por contaminación química para detener la entrada de productos de esta empresa en Estados Unidos.

No está claro cómo los contenedores o los camarones se contaminaron. Funcionarios federales dijeron que están investigando y se negaron a responder preguntas detalladas de The Associated Press sobre la fuente o el alcance de la contaminación.

Ninguno de los camarones que provocaron alertas o que dieron positivo a Cesio-137 fue puesto a la venta al público, dijo la FDA. Pero otros embarques enviados a tiendas pueden haber sido procesados bajo condiciones que permitieron que los productos se contaminaran, dijo la agencia.

Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detectaron por primera vez la posible contaminación radiactiva en contenedores de carga enviados a puertos en Los Ángeles, Houston, Miami y Savannah, Georgia. Funcionarios de aduanas alertaron a la FDA, que realizó pruebas a camarones empaquetados y confirmó Cesio-137 en una sola muestra.

Expertos en radiación nuclear coincidieron en que el riesgo para la salud es bajo, pero dijeron que es importante determinar la fuente de la contaminación y compartir esa información con el público.

El nivel de Cesio-137 detectado en los camarones congelados fue de aproximadamente 68 bequerelios por kilogramo, una medida de radiactividad. Eso está muy por debajo del nivel de 1.200 bequerelios por kilogramo que podría desencadenar la necesidad de protecciones de salud según estándares de la FDA.

Es inusual ver esta concentración de Cesio-137 en camarones, dijo Steve Biegalski, quien preside el programa de Ingeniería Nuclear y Radiológica y Física Médica en el Instituto de Tecnología de Georgia. Los niveles rutinarios detectados en camarones del océano Pacífico son aproximadamente 100 veces más bajos que los encontrados en los camarones de BMS, de acuerdo la Sociedad Nuclear Estadounidense.

"A veces podemos ver Cesio-137 de las secuelas de armas nucleares históricas, accidentes nucleares como Fukushima o Chernóbil, pero los niveles en el medio ambiente son súper, súper, superbajos en este momento y no pueden explicar lo que está sucediendo aquí", dijo Biegalski.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.