Maryland llega a un acuerdo con dueño y operador del barco que causó derrumbe de puente en Baltimore

Maryland alcanzó un acuerdo con el propietario y el operador del enorme buque de carga que se estrelló contra un puente de Baltimore hace dos años, provocando su derrumbe, anunciaron autoridades estatales el jueves.

El fiscal general Anthony Brown manifestó que se alcanzó un acuerdo de principio con Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine Pte Ltd, propietario y operador, respectivamente, del M/V Dali. El acuerdo resuelve una parte de las reclamaciones del estado derivadas del choque del buque contra el puente Francis Scott Key el 26 de marzo de 2024.

“Durante dos años, los trabajadores, las familias y las comunidades de Maryland han cargado con el peso de un desastre que nunca debió haber ocurrido”, expresó Brown en un comunicado de prensa. No se dieron detalles del acuerdo.

El fiscal general señaló que el choque del Dali contra el puente “trastocó el Puerto de Baltimore, devastó medios de vida y envió ondas de choque económicas por todo nuestro estado que todavía se sienten hoy”.

“Nuestro trabajo no ha terminado, pero este acuerdo es un paso importante para reparar a Maryland”, añadió Brown.

Las empresas confirmaron, en una declaración conjunta, que se han logrado importantes avances para resolver los reclamos. Según la declaración, la semana anterior alcanzaron “dos importantes acuerdos resolutorios con el estado de Maryland y la ACE American Insurance Company, los cuales subrayan su compromiso con un resultado razonable y estructurado para este desafortunado incidente”.

El acuerdo por 350 millones de dólares con la aseguradora coincidió con la cantidad que ACE le pagó a Maryland, cantidad que representaba el límite de la política del estado.

“Estos acuerdos representan un importante paso hacia la resolución de los complejos litigios que rodean a este incidente, y los Propietarios y Gerentes siguen abiertos a negociar de buena fe para alcanzar acuerdos equitativos con otras partes implicadas que sostengan reclamos meritorios”, se lee en la declaración conjunta.

Hasta el momento, un portavoz del propietario y del administrador del buque no ha respondido a una solicitud de comentarios.

La Autoridad de Transporte de Maryland estimó a finales del año pasado que el rango de precio de un nuevo puente, por sí solo, estaría entre 4.300 y 5.200 millones de dólares, con una fecha prevista de apertura al tráfico a finales de 2030.

La oficina del fiscal general indicó que el acuerdo no resuelve ninguna reclamación que el estado pueda tener contra Hyundai, el constructor del buque.

El barco salía de Baltimore rumbo a Sri Lanka cuando falló su sistema de dirección debido a una pérdida de energía. Seis hombres de una cuadrilla vial, que rellenaban baches durante un turno nocturno, cayeron y murieron cuando el puente se derrumbó.

En las reclamaciones del estado, presentadas en septiembre de 2024 ante un tribunal federal en Maryland, se alegaba que el desastre fue producido por negligencia, mala gestión y la operación temeraria de una embarcación que no era apta para navegar y que nunca debió haber salido del puerto.

El estado solicitó indemnizaciones en nombre de sus agencias por la destrucción del puente, los daños al río Patapsco y al entorno circundante, la pérdida de ingresos y los amplios quebrantos económicos sufridos por Maryland y sus residentes.

La oficina del fiscal general señaló que el derrumbe detuvo por completo los envíos en el Puerto de Baltimore, alteró los medios de vida de miles de trabajadores, desvió el tráfico a través de comunidades que ya soportaban cargas desproporcionadas y produjo efectos económicos en cadena que aún se sienten en todo el estado.

El puente, un emblemático punto de referencia de Baltimore desde hace mucho tiempo, era una pieza vital de la infraestructura de transporte que permitía que los conductores evitaran fácilmente el centro. El tramo original de acero, de 2,6 kilómetros (1,6 millas), tardó cinco años en construirse y se abrió al tráfico en 1977. Era particularmente importante para las operaciones portuarias de la ciudad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.