Mantienen patrullajes en Estanque Reflectante cuando Trump busca corregir renovación fallida

Miembros de la Guardia Nacional y la Policía de Parques de Estados Unidos patrullaban el lunes la plataforma alrededor del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, al tiempo que el gobierno de Donald Trump enfrenta un plazo autoimpuesto para corregir una renovación fallida y los trabajos de limpieza antes de la celebración del 250mo aniversario del país.

Los patrullajes se producen dos días después que Trump afirmara que las autoridades habían realizado “múltiples arrestos” de personas que, insistió, eran responsables de los daños en el recubrimiento que se está desprendiendo tras producirse una proliferación de algas. El revestimiento se instaló como parte de su proyecto de más de 14 millones de dólares.

El presidente ha confirmado que los problemas probablemente requieren vaciar el estanque otra vez para reparar el revestimiento, y prometió una solución rápida. Pero el lunes no estaba claro el cronograma y el gobierno no respondió a preguntas sobre una nueva ronda de trabajos. En los últimos días, contratistas y trabajadores federales han estado usando químicos y nanoburbujas de ozono para combatir las algas.

Trump presentó las mejoras originales como destinadas a limpiar, embellecer y reforzar un sitio icónico que, según él, se había vuelto deteriorado y sucio por la negligencia de presidentes anteriores. Las algas han afectado el estanque durante un siglo, y Trump insistió en que un recubrimiento recién instalado de color “azul bandera estadounidense”, que él mismo seleccionó, convertirá el estanque en una extensión reluciente a lo largo del National Mall.

Sin embargo, a las pocas semanas de que Trump declarara terminada la renovación a tiempo para el Día de la Independencia, el agua sufrió una intensa proliferación de algas verdes que enturbió el recubrimiento del estanque. El viernes pasado se observó que una pieza del revestimiento de aproximadamente 0,37 metros cuadrados (4 pies cuadrados) flotaba parcialmente en el estanque. The Associated Press observó piezas adicionales en el agua el lunes.

A través de redes sociales, el presidente ha culpado de los problemas a “¡GENTE ENFERMA Y DESEQUILIBRADA!”. El lunes, Trump sostuvo en Truth Social que los daños intencionales incluyen “un tajo de 300 pies de largo” y que “se han colocado químicos ilegalmente en el agua”. Un día antes, Trump publicó: “El trabajo comenzará de inmediato para arreglar el Estanque Reflectante, seriamente vandalizado”.

No ha sustentado esas afirmaciones e, incluso si alguien hubiera desprendido deliberadamente el revestimiento, eso no explica la proliferación de algas, que apareció con mayor intensidad que lo que solía ocurrir antes de la renovación.

Imágenes que muestran que el proyecto de Trump aparentemente salió mal se propagaron por redes sociales la semana pasada, atrayendo a multitudes de curiosos ansiosos por ver los efectos por sí mismos. Una cantidad no revelada de personas terminó siendo arrestada por autoridades federales.

Uno de los hombres arrestados fue David Hearn, de 67 años, de Bethesda, Maryland. Excompetidor olímpico de canotaje, Hearn contó a la AP que metió la mano en el estanque porque quería examinar el nuevo recubrimiento que se estaba desprendiendo. Relató que tocó brevemente un trozo que aún estaba adherido al costado del estanque y que lo soltó poco después que un trabajador del parque se lo indicara. Hearn señaló que luego fue retenido por tropas de la Guardia Nacional y la Policía de Parques durante cinco horas antes de ser liberado el viernes por la noche.

“Soy un ciudadano curioso”, manifestó Hearn en una entrevista telefónica. “Me agaché para ver qué se sentía. Era muy gomoso”.

La Policía de Parques no respondió el lunes a las preguntas de la AP sobre cuántos arrestos se realizaron y si se habían presentado cargos. El Departamento de Policía Metropolitana de Washington indicó el lunes que la agencia no está involucrada.

De momento no queda claro qué infracción penal o civil comete alguien al meter la mano en el estanque. Trump, en una de sus publicaciones sobre el tema en Truth Social, amenazó con penas de prisión para sus agresores no identificados, aludiendo a leyes contra la profanación de monumentos federales.

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Barrow reportó desde Atlanta. Katie Vogel contribuyó a este despacho desde Washington, D.C.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.