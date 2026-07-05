Los fiscales expondrán su caso contra el acusado de matar a Charlie Kirk

La viuda y los padres de Charlie Kirk tienen previsto comparecer esta semana ante un tribunal de Utah, donde los fiscales argumentarán que el hombre acusado de matar al activista conservador debe ser juzgado por asesinato.

La audiencia preliminar de cinco días a partir del lunes será la primera vez que miembros de la familia de Kirk estén en la sala del tribunal de Utah junto al acusado, Tyler Robinson. La audiencia se transmitirá en vivo.

Robinson se entregó después del tiroteo. Los fiscales alegan que también envió a su pareja un mensaje de texto en el que confesaba, en una nota en la que decía que tuvo la oportunidad de matar a una de las principales voces conservadoras del país “y voy a aprovecharla”.

Sin embargo, no ha presentado una declaración en el caso.

Robinson, de 23 años, está acusado de asesinato con agravantes por el asesinato de Kirk el 10 de septiembre, cuando se dirigía a una multitud de miles de personas en Utah Valley University. Sus abogados no han comentado sobre su culpabilidad o inocencia.

Meses de forcejeo legal se centraron en gran medida en el acceso de los medios. A partir del lunes, el foco pasa a si hay pruebas suficientes para un juicio y si la pena de muerte está justificada, señaló Paul Cassell, profesor de Derecho de la University of Utah y exjuez federal.

Cassell indicó que las pruebas hechas públicas hasta ahora en documentos judiciales sugieren que los fiscales tienen “un caso abrumador”.

“Esto parece el proverbial caso ganado de manera contundente en esta etapa, en la que el único asunto es si existe una base sólida para seguir adelante con un juicio sobre el fondo”, manifestó.

La condena a muerte es una opción en Utah solo cuando el crimen tiene circunstancias agravantes. Los fiscales sostendrán en el caso de Robinson que el tiroteo contra Kirk puso en peligro a otras personas presentes.

El procedimiento se parecerá a un minijuicio, y los fiscales planean presentar pruebas de ADN que vinculan a Robinson con el arma homicida sospechosa, testimonios de investigadores, resultados de la autopsia, declaraciones de testigos y video del asesinato de Kirk. No están obligados a presentar todas sus pruebas y pueden usar información de segunda mano, o testimonio de oídas.

Después de que concluya la audiencia, el juez Tony Graf debe determinar si el caso debe seguir adelante.

Los periodistas y el público podrán asistir a la sala después de que Graf rechazara una solicitud de la defensa para restringir el acceso.

El asesinato de Kirk provocó indignación entre sus aliados republicanos, incluido el presidente Donald Trump, quien anunció el arresto de Robinson en una entrevista del 12 de septiembre en Fox News y afirmó: “Espero que reciba la pena de muerte”.

Esta semana los fiscales solo necesitan demostrar que existen motivos razonables para creer que Robinson mató a Kirk. El estándar es más bajo que en un juicio, donde los fiscales deben probar la culpabilidad “más allá de toda duda razonable”.

Las autoridades han dicho que se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle utilizado para matar a Kirk, en el casquillo del cartucho disparado, en dos cartuchos sin disparar y en una toalla usada para envolver el rifle.

Las autoridades han señalado que los padres de Robinson lo confrontaron después de que se difundiera una foto de vigilancia del sospechoso y detalles sobre el rifle. Sus padres lo convencieron de reunirse con un amigo de la familia, un expolicía quien, según se informó, ayudó a coordinar que Robinson se entregara.

Los fiscales han dicho que Robinson dejó una nota para su pareja diciendo que “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y voy a aprovecharla”. También indicaron que le escribió a su pareja un mensaje de texto diciendo "Estoy harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”.

Los abogados defensores intentaron sin éxito impedir que los fiscales usaran durante la audiencia declaraciones grabadas de la pareja de Robinson. La defensa quería que la pareja testificara en persona para que Robinson pudiera ejercer su derecho a impugnar la credibilidad de los testigos en su contra. Graf dijo que el momento de cuestionar a los testigos llegaría más adelante.

Antes de su muerte, Kirk y la organización que cofundó, Turning Point USA, movilizaron el voto juvenil conservador para ayudar a Trump a ganar un segundo mandato.

Su viuda, Erika Kirk, quien asumió la dirección de la organización tras la muerte de su esposo, presionó para mantener el acceso público al proceso contra Robinson cuando los abogados defensores buscaron excluir las cámaras de la sala. Ella perdonó a Robinson durante el servicio conmemorativo de su esposo.

Ella tiene previsto estar en el tribunal durante toda la semana junto con los padres de su esposo, Robert y Kathryn Kirk, según una persona familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente.

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Brown reportó desde Billings, Montana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.