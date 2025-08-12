Los 184 periodistas palestinos muertos en la guerra de Gaza también enfrentaron hambre y dolor

Desde que comenzó la guerra en Gaza, 184 periodistas palestinos han sido asesinados, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York. Entre ellos hay hombres y mujeres, independientes y empleados, veteranos con años de experiencia en el campo y jóvenes reporteros en algunas de sus primeras asignaciones. Algunos fueron asesinados con sus familias en casa, otros estaban en vehículos marcados como “PRENSA”, en tiendas cerca de hospitales, o cubriendo la violencia. Muchos soportaron las mismas condiciones que aquellos cuya información difundían: hambre, desplazamiento y dolor.

Estos son algunos de ellos:

— Ayat Khadoura, 27 años. La graduada de la Universidad Al Quds arrojó luz sobre las dificultades que enfrentaron las familias en las primeras semanas de la guerra. Se hizo conocida por informar sobre las bombas que caían sobre su vecindario en el norte de Gaza; sus trabajos incluyen un video en el que dijo que las fuerzas israelíes habían ordenado a los residentes que evacuaran momentos antes de que un ataque alcanzara su hogar y la matara en noviembre de 2023.

— Hamza Dahdouh, 27 años. Hijo del jefe de la oficina de Al Jazeera en la Ciudad de Gaza, fue asesinado en un ataque con drones en enero de 2024 después de salir de una asignación en el sitio de un ataque previo en el sur de Gaza. Fue el quinto miembro de su familia en ser asesinado.

— Fatima Hassouna, 25 años. La fotoperiodista fue asesinada en un ataque aéreo israelí en abril de 2025, un día después de que un documental sobre sus esfuerzos por filmar la vida diaria en medio de la guerra en Gaza fuera aceptado en un programa del Festival de Cine de Cannes que promueve películas independientes.

— Hossam Shabat, 23 años. El periodista independiente del norte de Gaza, fue asesinado mientras reportaba para Al Jazeera en marzo de 2025. Antes de la guerra, le dijo a un grupo de defensa de derechos humanos con sede en Beirut que esperaba iniciar una empresa de medios o trabajar en los restaurantes de su familia.

— Anas al-Sharif, 28 años. Sharif, padre de dos hijos, fue asesinado el domingo en un ataque israelí en una tienda fuera del hospital Shifa, días después de llorar al aire mientras informaba sobre muertes por inanición en Gaza. El ataque —en el que también murieron otros cinco periodistas— provocó una oleada de condenas de grupos defensores de la libertad de prensa y de autoridades extranjeras.

Israel ha acusado a algunos de los periodistas asesinados de estar involucrados con grupos armados, entre ellos, Hamás y la Jihad Islámica, acusaciones que los periodistas y sus medios han calificado de infundadas. El ejército de Israel no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press sobre los datos del CPJ.

Las cifras y metodologías pueden diferir entre los grupos que rastrean las muertes de periodistas. El CPJ dijo que “investiga y verifica de manera independiente las circunstancias detrás de cada muerte”, lo cual incluye comprobar la no participación de los periodistas en actividades relacionadas con grupos extremistas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.