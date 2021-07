Un congresista demócrata ha presentado un nuevo proyecto de ley que garantizaría que solo los miembros elegidos de la Cámara de Representantes pudieran ejercer como presidente del Congreso, una película casi seguramente instigada por un comentario pasajero del expresidente Donald Trump.

El congresista Brendan Boyle de Pensilvania presentó el proyecto de ley, que aborda lo que es esencialmente una laguna en la constitución cuando se trata de nombrar a un presidente de la Cámara. La Constitución no exige que el presidente sea un miembro de la Cámara, lo que significa que alguien que no es un legislador actual del Congreso -como Trump podría ser designado para el cargo por los republicanos, si recuperan la cámara después de las elecciones de mitad de período.

Algunos legisladores y comentaristas republicanos han sugerido que, si Trump no se presenta de nuevo a la presidencia en 2024, podría ser nombrado presidente de la Cámara de Representantes, en caso de que los republicanos tomen el poder.

El congresista Matt Gaetz fue uno de los defensores de la idea, e incluso incluyó un llamamiento para que Trump fuera el presidente de la Cámara en sus correos electrónicos de recaudación de fondos.

Calificó la sugerencia de “muy interesante”, lo que parece haber llevado a Boyle a asegurarse de que el interés del ex presidente sigue siendo puramente hipotético.

El proyecto de ley de Boyle, llamado “Mandating That Being an Elected Member Be an Essential Requirement for Speakership Act”, esencialmente aseguraría que Trump no podría convertirse en el presidente a menos que ganara un escaño en el Congreso y se uniera a la Cámara.

“El presidente de la Cámara de Representantes es el segundo en la línea de sucesión presidencial de Estados Unidos. El hecho de que el nombre de Donald Trump se sugiera como posible presidente de la Cámara de Representantes debería ser una señal de alarma de que los requisitos actuales deben ser modificados en nombre de la protección de nuestra nación y nuestra democracia”, aseguró Boyle.

El presidente siempre ha sido un miembro del Congreso, aunque ha habido ocasiones en las que los legisladores han propuesto a personas que no son miembros para el cargo.

The Hill informó que la senadora demócrata Tammy Duckworth, la ex candidata demócrata a la gobernación Stacey Abrams y Joe Biden -antes de su presidencia- han recibido votos para convertirse en el presidente de la Cámara a pesar de no ser miembros de la misma.

A pesar de que calificó la sugerencia de “interesante” cuando se le planteó, Trump ha dicho desde entonces que no tiene ningún deseo de ser el presidente de la Cámara.

Su portavoz, Jason Miller, comentó a Punchbowl News que “no tiene ningún deseo de ser presidente”.

Si Trump se convirtiera en presidente de la Cámara, sería el segundo en la línea de sucesión a la presidencia de EE.UU. (después del vicepresidente) en caso de que el presidente muriera o no pudiera cumplir con su deber.