Legisladores frustrados dicen que la falta de confianza complica poner fin al cierre del gobierno

Un presidente que intenta recabar poder más allá de la autoridad del ejecutivo. Un Congreso controlado por legisladores republicanos que no están dispuestos a desafiarlo directamente. Y un partido minoritario buscando cualquier forma de contraatacar.

La dinámica dejó a Washington en un punto muerto el jueves —el noveno día del cierre del gobierno— y los legisladores expresaron abiertamente su frustración mientras intentaban ganar terreno sin la confianza que suele ser la base de cualquier acuerdo bipartidista.

"Para tener conversaciones de buena fe, tienes que tener confianza. Hay un verdadero desafío de confianza", afirmó el representante Brad Schneider, presidente de la Coalición de Nuevos Demócratas, un grupo pragmático de demócratas de la Cámara de Representantes.

Grupos de legisladores —reunidos en cenas, en llamadas telefónicas y en reuniones privadas— han intentado idear formas de salir del estancamiento que ha cerrado oficinas gubernamentales, mantenido a cientos de miles de empleados federales en casa y amenazado con dejarlos sin un día de pago programado. Pero los legisladores se han encontrado con la realidad de que la relación entre los dos partidos está gravemente rota.

"Estamos en un entorno donde necesitamos más que un apretón de manos", comentó el senador Chris Coons, un demócrata de Delaware que ha participado en conversaciones con republicanos.

Hasta ahora, el presidente, Donald Trump, y los republicanos han mantenido la postura de que solo negociarán sobre las demandas demócratas en torno a la atención médica después de que voten para reabrir el gobierno. También dicen que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, está atado al ala izquierda de su partido y solo está escenificando la lucha del cierre para evitar un desafío en las primarias.

"Hay algunas cosas que creo que hay interés en ambos lados en tratar de abordar cuando se trata de la atención médica en este país", dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, el miércoles. "Pero no puedes tomar al gobierno federal como rehén y esperar tener una conversación razonable sobre esos temas".

Cuando un apretón de manos no basta

Los demócratas han insistido en que no pueden confiar en la palabra de Trump y, por lo tanto, necesitan más que un compromiso verbal para cualquier acuerdo.

"Donald Trump no tiene respeto por la ley si puede abrirse paso fuera de ella, así que creo que necesitamos algunas salvaguardas", señaló el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut.

Ya había una encendida disputa por el poder de gasto antes del cierre, en la que la Casa Blanca presionaba para controlar los presupuestos aprobados por el Congreso. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca había cancelado decenas de contratos gubernamentales, lo que incluía eludir por completo al legislativo con un recorte de 4.900 millones de dólares en ayuda exterior en agosto a través de un proceso legalmente dudoso conocido como "rescisión de bolsillo".

Eso enfureció a los demócratas e irritó a algunos republicanos que lo criticaron como una extralimitación del poder ejecutivo.

"Odio las rescisiones, para ser sincero con ustedes, a menos que sean aprobadas por el Congreso", dijo el senador Thom Tillis, un republicano de Carolina del Norte.

Matt Glassman, un miembro del Instituto de Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Georgetown, dijo que el uso de rescisiones por parte del presidente estaba "dinamitando la dinámica subyacente de la negociación" porque inserta un intenso partidismo en el proceso de asignaciones presupuestarias que de otro modo requeriría compromiso, particularmente en el Senado.

Luego, cuando el gobierno entró en un cierre, el director de presupuesto de Trump, Russ Vought, argumentó que el presidente tendría aún más poder para despedir trabajadores e incluso cancelar el pago atrasado a los empleados federales suspendidos una vez que se resuelva la falta de financiamiento. Vought también ha anunciado que el gobierno retendrá miles de millones de dólares para proyectos de infraestructura en estados con senadores demócratas que han votado por el cierre.

Trump ha presentado las acciones de Vought como las consecuencias de la obstrucción demócrata, incluso compartiendo un video que lo representaba como la parca. Pero en el Capitolio, ha habido un reconocimiento de que las tácticas duras están haciendo más difícil negociar.

"Creo que con los senadores funcionan mejor las zanahorias que los palos", dijo el senador Kevin Cramer, un republicano de Dakota del Norte.

Una idea demócrata podría ganar apoyo republicano

Antes de que voten para reabrir el gobierno, la principal demanda de los demócratas es que el Congreso prolongue la extensión de los subsidios para los seguros de salud ofrecidos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Trump se ha mostrado abierto a un acuerdo, diciendo que quiere "una gran atención médica" para los estadounidenses.

Lo que ha recibido menos atención es que los demócratas también quieren nuevas salvaguardas en la ley que limiten la capacidad de la Casa Blanca para recuperar, o rescindir, fondos ya aprobados por el Congreso. Aunque los proyectos de ley de asignaciones finales aún se están elaborando, los republicanos han estado abiertos a la idea.

"Cuando terminas el cierre y vuelves al orden regular dentro de los proyectos de ley de asignaciones, hay un lenguaje muy claro sobre cómo nos sentimos acerca de las rescisiones", dijo el senador Mike Rounds, un republicano en el Comité de Asignaciones del Senado. "Creo que encontrarás un apoyo firme y sólido de los republicanos para ver que lo que acordamos se ejecute".

Mientras tanto, el principal punto de fricción para los legisladores esta semana ha sido encontrar cualquier acuerdo sobre la extensión de los subsidios de atención médica.

Las consecuencias de un cierre prolongado

A medida que el cierre se prolonga sin señales de progreso significativo para poner fin al estancamiento, los legisladores están mirando hacia las fechas en que los empleados federales perderán un día de pago.

Los militares en servicio activo perderían un cheque de pago el 15 de octubre. Algunos legisladores se están poniendo nerviosos tanto por las implicaciones financieras para las tropas como por la reacción política de permitir que los soldados se queden sin salario.

Mientras discutía con los demócratas el miércoles, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, señaló que los republicanos de la Cámara ya han aprobado un proyecto de ley provisional que "mantendría el gobierno abierto para asegurarse de que los agentes de la TSA, los agentes de la Patrulla Fronteriza, las tropas y todos los demás reciban su pago".

Ha habido alguna conversación en el Congreso sobre aprobar una legislación de financiamiento parcial del gobierno para asegurar que los militares cobren, pero hasta ahora los republicanos han intentado mantener la presión sobre los demócratas para que voten por su proyecto de ley.

Los legisladores parecían listos para afianzase en sus posiciones y tratar de empujarse mutuamente hasta el límite.

"No desafiaría la determinación de Donald Trump en esto", advirtió Cramer.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.