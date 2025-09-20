La Universidad del Valle de Utah enfrenta dolor y miedo tras el asesinato de Charlie Kirk

Tomó dos décadas para que la Universidad del Valle de Utah pasara de ser un pequeño colegio comunitario a convertirse en la escuela más grande del estado, jactándose de tener uno de los campus más seguros del país.

Solo tomó unos segundos para que esa imagen se desmoronara con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

El extenso campus de casi 50.000 estudiantes, situado al pie de las montañas Wasatch, estará vinculado para siempre a los eventos del 10 de septiembre, cuando una bala abatió al fundador de Turning Point USA mientras hablaba ante una gran multitud en un anfiteatro al aire libre en el centro del campus.

La universidad —que, hasta ahora, era prácticamente desconocida fuera de Utah— adquirió una atención nacional no deseada durante la búsqueda del asesino de Kirk. Los estudiantes y el personal regresaron a clases esta semana, todavía conmovidos por el dolor, el miedo y la ansiedad, y afrontando una pregunta espinosa: ¿Cómo enfrentan la repentina infamia de la UVU?

“Esto puso a la universidad en el mapa y le dio más atención de la que jamás ha recibido”, dijo el experto en marcas Timothy Calkins, catedrático de la Universidad Northwestern. “Ciertamente, no querían esta situación. Pero tienen que encontrar alguna manera de recuperarse”.

Los líderes universitarios dicen que su prioridad ahora es la seguridad de los estudiantes y su comunidad, pero ya han comenzado a pensar en cómo reconstruir la identidad destrozada de la escuela.

“Mostraremos nuestra resiliencia”

Kyle Reyes, uno de los vicepresidentes de la Universidad del Valle de Utah, dijo esperar que la escuela pueda ser un modelo de sanación y de cómo asumir un diálogo difícil.

“Sabemos que los ojos están sobre nosotros y no evitaremos demostrar nuestra resiliencia colectivamente en esto”, afirmó.

La escuela solo ha tenido incidentes de violencia mínima durante años, según datos recopilados por el Departamento de Educación de Estados Unidos. En el informe más reciente de la UVU acerca de su campus principal en Orem, que abarca de 2021 a 2023, se muestra que la policía investigó o recibió informes sobre cuatro denuncias de agresión agravada, 13 denuncias de violación, un aparente incendio premeditado y ningún caso de asesinato u homicidio involuntario. El asesinato de Kirk fue el primer homicidio en el campus del que los administradores tienen conocimiento, señaló Ellen Treanor, portavoz de la universidad.

Los funcionarios universitarios mencionan estos datos para respaldar la afirmación de que es “una de las universidades más seguras del país”.

La UVU también destaca sus fuertes conexiones con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al ser la sede del instituto de educación más grande del mundo para jóvenes mormones. Su mascota es el glotón o carcayú. “Al igual que los glotones, los estudiantes de la UVU son decididos, ambiciosos y valientes”, se lee en el sitio web de la universidad.

“Todos seguimos uniéndonos”

La estudiante Marjorie Holt, de 18 años, que estudia educación primaria en la UVU, llegó tarde al mitin de Kirk y arribó minutos antes de que le dispararan. Inmediatamente después, corrió con otros alumnos para refugiarse dentro de un edificio cercano.

En los siguientes días, Holt se tomó un tiempo libre en el trabajo y fue a casa para pasar una noche con su familia en Salt Lake City. Siente que la universidad le falló a Kirk y a su familia al no proporcionar mejor seguridad. Le preocupa asistir a clases en un edificio cerca de la escena del crimen.

Sin embargo, a medida que el tiroteo de Kirk profundiza las divisiones políticas del país, Holt cree que el trauma compartido ha unido más a la UVU.

“Todos somos personas que, ya sabes, lo amaban o lo odiaban”, dijo sobre Kirk. “Todos seguimos uniéndonos sin importar lo que creíamos, y siento que esto ha hecho que nuestra escuela esté más unida que nunca”.

De vuelta a clases, pero no a la normalidad

El miércoles, cuando los estudiantes regresaron, informaron que las clases estaban más silenciosas de lo habitual. Matthew Caldwell, de 24 años, dijo que, en la clase de historia, “parecía como si el profesor fuera más comprensivo con todas las creencias y que, en última instancia, se trata de compartir esas creencias”.

El presidente del cuerpo estudiantil, Kyle Cullimore, instó a sus compañeros el viernes, durante una vigilia, a dejar de etiquetarse unos a otros y verse como humanos para que la UVU pueda ser un “lugar donde el desacuerdo no borre nuestra dignidad”.

Otras escuelas que se volvieron sinónimos de tiroteos ofrecen diferentes modelos para abordar las consecuencias.

La masacre de la Escuela Secundaria Columbine de 1999 marcó el inicio de una mayor seguridad y entrenamiento para afrontar situaciones con tiradores en las escuelas de todo Estados Unidos. El mismo día que Kirk fue asesinado, esos protocolos se pusieron a prueba en un tiroteo ocurrido en la Escuela Secundaria Evergreen de Colorado, cuando dos estudiantes resultaron heridos y el tirador se quitó la vida. Se encuentra en el mismo distrito escolar que Columbine, y las autoridades atribuyeron el hecho de que no hubiera más víctimas a los años de preparación y entrenamiento.

Tras los tiroteos en la Universidad Virginia Tech en 2007, la Escuela Primaria Sandy Hook de Connecticut en 2012 y la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida en 2019, las víctimas estudiantiles y los familiares canalizaron su dolor en activismo por el control de armas.

En Uvalde, Texas, las autoridades votaron a favor de demoler la Escuela Primaria Robb después de un tiroteo masivo en el que murieron 19 estudiantes y dos maestros.

El resto de la historia

En la Universidad Estatal de Kent, donde soldados de la Guardia Nacional mataron a cuatro estudiantes e hirieron a otros ocho en una protesta contra la Guerra de Vietnam en 1970, la profesora Johanna Solomon dijo que, desde entonces, la escuela ha asumido su papel como un lugar para expresar libremente las ideas.

Hubo varias luchas en el camino. A partir de 1986, la escuela de Ohio comenzó a cambiar los uniformes deportivos, el membrete y la señalización para resaltar “Kent” y poner “State University” en letras pequeñas debajo, tratando de distanciarse del tiroteo. El cambio se abandonó en 2000, dijo Karen Cunningham, profesora de la Escuela de Estudios de Paz y Conflicto de Kent State, que se estableció en respuesta a los tiroteos de 1970.

“Estoy muy orgullosa de su decisión de darse cuenta, como universidad, de que no se trataba de escapar u olvidar lo que sucedió”, dijo Solomon. “Los líderes tienen una elección realmente marcada después de que suceden cosas como esta, y una es inclinarse hacia la división y la otra es humanizar a las personas, unir a las personas”.

La semana pasada, mientras los estudiantes de la UVU regresaban a clases, el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, se reunió con un pequeño grupo en el campus. “Ha sido difícil para todos nosotros, ¿verdad?”, reconoció. El mundo solo sabe una cosa sobre la UVU ahora, dijo, y quiere que todos conozcan el resto de la historia.

“Este lugar es increíble, y lo es por los estudiantes que están aquí, el increíble personal docente”, dijo Cox. “El mundo necesita desesperadamente un cambio, pero no lo van a encontrar en los políticos. Tiene que venir de ustedes”.

Brown informó desde Billings, Montana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.