Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Skip to content

La demócrata Keisha Bottoms gana la gubernatura de Georgia

EEUU-ELECCIONES-HITOS INÉDITOS
EEUU-ELECCIONES-HITOS INÉDITOS (AP)

La demócrata Keisha Lance Bottoms ganó el martes la elección como gobernadora de Georgia al vencer al republicano Rick Jackson.

Bottoms es la primera exalcaldesa de Atlanta en ser elegida como gobernadora del estado. También es la primera demócrata en tomar las riendas del estado desde 1998.

Bottoms trabajó anteriormente para el gobierno del presidente Joe Biden. Jackson es un magnate del sector de la salud que recurrió a su fortuna personal para financiar su campaña.

The Associated Press declaró a Bottoms ganadora a las 9:24 de la noche, hora del este de Estados Unidos.

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in